«Это не так и сложно». Хилл отказался считать победы Макса выдающимися

Не считая пары побед Серхио Переса в самом начале нынешнего сезона Ф1 и единственного этапа в Сингапуре, где у Red Bull просто не было скорости, Макс Ферстаппен выиграл в 2023 году все гонки до единой – в общей сложности он поднимался на вершину подиума уже 17 раз.

Выступления голландца похожи одно на другое – обычно он завладевает инициативой в дебюте, после чего держит развитие событий под контролем до клетчатого флага. И хотя преимущество лидера Red Bull над преследователями всякий раз оказывается довольно небольшим, реальных конкурентов у него сейчас просто нет.

Это еще раз показал недавний Гран При Бразилии, где Ферстаппен вновь выступал в своей собственной лиге. Из 42 последних этапов чемпионата он выиграл 32.

Анализируя такие выступления, сильнейший пилот Ф1 1996 года Дэймон Хилл отметил, что победу без борьбы нельзя считать большим достижением.

«Думаю, даже голландские фанаты хотели бы видеть, как Макс добивается своего в сражениях на трассе, – сказал эксперт в подкасте Sky Sports F1. – Его достижения невероятны, но и болельщики Макса, и все мы любим прежде всего гоночные баталии. В Сан-Паулу у него их не было, он просто уехал ото всех.

У меня тоже случались гонки, где получалось умчаться к горизонту. Все тогда говорили: "Какое блистательное выступление", но тебе самому в такие моменты хочется сказать: "Признаться откровенно, это было не так и сложно". Если все работает как надо, тебе достаточно просто не допускать ошибок.

Самые запоминающиеся и любимые всеми моменты гонок – это красивые обгоны. Как у Льюиса [Хэмилтона в бразильском спринте] по внешнему радиусу против Серхио [Переса]. Это был невероятно смелый маневр – именно ради таких мы и живем».