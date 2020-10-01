«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
В Академии Ferrari пояснили, что заезды во Фьорано не имели целью выявить лучшего из трех пилотов
В среду Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Каллум Илотт провели тестовую сессию за рулем машины Формулы 1 2018 года. Все трое до конца нынешнего сезона примут участие в пятничных тренировках Гран При, затем в официальных тестах, а потенциально могут в ближайшем будущем стать гонщиками Больших Призов.
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Сейчас все три пилота сражаются за чемпионский титул в Формуле 2. Сын Михаэля Шумахера лидирует в общем зачете за два этапа до конца сезона, Илотт проигрывает ему 22 очка, Шварцман – 51.
Ряд источников полагает, что Ferrari уже пообещала Мику место в Ф1, если он закончит нынешний сезон в первой тройке, однако привлечение к тестам двух других гонщиков говорит, что в Маранелло пока не определились с окончательным решением.
Сейчас Скудерия называет имя одного из пилотов Alfa Romeo – в 2019-м это место у Антонио Джовинацци, – а также ведет переговоры с другим своим клиентом, Haas, о реализации аналогичной схемы.
При этом, как объяснил глава Академии Лоран Мекис, прошедшие тесты ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве сравнения Мика, Роберта и Каллума в борьбе за место в Ф1.
«Это вовсе не отборочный раунд, – цитирует его пресс-служба Ferrari. – Мы рассматриваем тесты как возможность убедиться, что они заложат базис для дальнейшей работы.
В конце концов, мы видели все это на примере Шарля [Леклера] и многих других выдающихся гонщиков. Все дело в развитии, и когда ты стоишь на пороге Ф1, развитие не должно останавливаться».
Говоря о дальнейшем развитии событий, он добавил: «Мы со своей стороны не спешим с решениями».
При этом Мекис отказался считать проблемой наличие большого числа быстрых юниоров при ограниченном количестве вакансий в Формуле 1.
«Это не головная боль, это приятная проблема, – объяснил спортивный директор Ferrari. – С такими вопросами хочется разбираться. Парни отлично справляются. Мик и Каллум показали значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, Роберт проводит [в Ф2] только первый сезон, но сразу же включился в борьбу с ними. Мы довольны выступлениями каждого из них.
Это дает нам стабильность и варианты на будущее. Именно для этого мы и создавали Академию. При этом мы понимаем, что когда у вас есть три пилота одновременно, не всегда возможно найти для каждого из них верное место.
Но думаю, у нас достаточно инструментов, чтобы предложить каждому из них наилучший вариант. Сегодня это Ф2, завтра тесты, а на следующий год или через год что-то еще более значительное».
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Роберт Шварцман, SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Мик Шумахер, Ferrari SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Каллум Илотт, Ferrari SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Мик Шумахер, Ferrari SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Роберт Шварцман, SF71H
Фотограф: Ferrari Ferrari
Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты пилотов Академии Ferrari
|Пилоты
|Мик Шумахер , Каллум Илотт , Роберт Шварцман
|Автор
|Адам Купер