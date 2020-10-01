«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

В среду Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Каллум Илотт провели тестовую сессию за рулем машины Формулы 1 2018 года. Все трое до конца нынешнего сезона примут участие в пятничных тренировках Гран При, затем в официальных тестах, а потенциально могут в ближайшем будущем стать гонщиками Больших Призов.

Сейчас все три пилота сражаются за чемпионский титул в Формуле 2. Сын Михаэля Шумахера лидирует в общем зачете за два этапа до конца сезона, Илотт проигрывает ему 22 очка, Шварцман – 51.

Ряд источников полагает, что Ferrari уже пообещала Мику место в Ф1, если он закончит нынешний сезон в первой тройке, однако привлечение к тестам двух других гонщиков говорит, что в Маранелло пока не определились с окончательным решением.

Сейчас Скудерия называет имя одного из пилотов Alfa Romeo – в 2019-м это место у Антонио Джовинацци, – а также ведет переговоры с другим своим клиентом, Haas, о реализации аналогичной схемы.

При этом, как объяснил глава Академии Лоран Мекис, прошедшие тесты ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве сравнения Мика, Роберта и Каллума в борьбе за место в Ф1.

«Это вовсе не отборочный раунд, – цитирует его пресс-служба Ferrari. – Мы рассматриваем тесты как возможность убедиться, что они заложат базис для дальнейшей работы.

В конце концов, мы видели все это на примере Шарля [Леклера] и многих других выдающихся гонщиков. Все дело в развитии, и когда ты стоишь на пороге Ф1, развитие не должно останавливаться».

Говоря о дальнейшем развитии событий, он добавил: «Мы со своей стороны не спешим с решениями».

При этом Мекис отказался считать проблемой наличие большого числа быстрых юниоров при ограниченном количестве вакансий в Формуле 1.

«Это не головная боль, это приятная проблема, – объяснил спортивный директор Ferrari. – С такими вопросами хочется разбираться. Парни отлично справляются. Мик и Каллум показали значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, Роберт проводит [в Ф2] только первый сезон, но сразу же включился в борьбу с ними. Мы довольны выступлениями каждого из них.

Это дает нам стабильность и варианты на будущее. Именно для этого мы и создавали Академию. При этом мы понимаем, что когда у вас есть три пилота одновременно, не всегда возможно найти для каждого из них верное место.

Но думаю, у нас достаточно инструментов, чтобы предложить каждому из них наилучший вариант. Сегодня это Ф2, завтра тесты, а на следующий год или через год что-то еще более значительное».