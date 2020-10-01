Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
70 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Тесты пилотов Академии Ferrari / Новость

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Поделились
Комментарии
«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Автор:

В Академии Ferrari пояснили, что заезды во Фьорано не имели целью выявить лучшего из трех пилотов

В среду Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Каллум Илотт провели тестовую сессию за рулем машины Формулы 1 2018 года. Все трое до конца нынешнего сезона примут участие в пятничных тренировках Гран При, затем в официальных тестах, а потенциально могут в ближайшем будущем стать гонщиками Больших Призов.

Читайте также:

Сейчас все три пилота сражаются за чемпионский титул в Формуле 2. Сын Михаэля Шумахера лидирует в общем зачете за два этапа до конца сезона, Илотт проигрывает ему 22 очка, Шварцман – 51.

Ряд источников полагает, что Ferrari уже пообещала Мику место в Ф1, если он закончит нынешний сезон в первой тройке, однако привлечение к тестам двух других гонщиков говорит, что в Маранелло пока не определились с окончательным решением.

Сейчас Скудерия называет имя одного из пилотов Alfa Romeo – в 2019-м это место у Антонио Джовинацци, – а также ведет переговоры с другим своим клиентом, Haas, о реализации аналогичной схемы.  

При этом, как объяснил глава Академии Лоран Мекис, прошедшие тесты ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве сравнения Мика, Роберта и Каллума в борьбе за место в Ф1.

«Это вовсе не отборочный раунд, – цитирует его пресс-служба Ferrari. – Мы рассматриваем тесты как возможность убедиться, что они заложат базис для дальнейшей работы.

В конце концов, мы видели все это на примере Шарля [Леклера] и многих других выдающихся гонщиков. Все дело в развитии, и когда ты стоишь на пороге Ф1, развитие не должно останавливаться».

Говоря о дальнейшем развитии событий, он добавил: «Мы со своей стороны не спешим с решениями».

При этом Мекис отказался считать проблемой наличие большого числа быстрых юниоров при ограниченном количестве вакансий в Формуле 1.

«Это не головная боль, это приятная проблема, – объяснил спортивный директор Ferrari. – С такими вопросами хочется разбираться. Парни отлично справляются. Мик и Каллум показали значительный прогресс по сравнению с прошлым годом, Роберт проводит [в Ф2] только первый сезон, но сразу же включился в борьбу с ними. Мы довольны выступлениями каждого из них.

Это дает нам стабильность и варианты на будущее. Именно для этого мы и создавали Академию. При этом мы понимаем, что когда у вас есть три пилота одновременно, не всегда возможно найти для каждого из них верное место. 

Но думаю, у нас достаточно инструментов, чтобы предложить каждому из них наилучший вариант. Сегодня это Ф2, завтра тесты, а на следующий год или через год что-то еще более значительное».

Читайте также:

Слайдер
Список

Роберт Шварцман, SF71H

Роберт Шварцман, SF71H
1/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Мик Шумахер, Ferrari SF71H

Мик Шумахер, Ferrari SF71H
2/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Каллум Илотт, Ferrari SF71H

Каллум Илотт, Ferrari SF71H
3/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Мик Шумахер, Ferrari SF71H

Мик Шумахер, Ferrari SF71H
4/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Роберт Шварцман, SF71H

Роберт Шварцман, SF71H
5/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari

Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari
6/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Предыдущая новость

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Следующая новость

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Тесты пилотов Академии Ferrari
Пилоты Мик Шумахер , Каллум Илотт , Роберт Шварцман
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

«Renault, свали на хрен». Лучшие радиопереговоры Гран При России

Самое важное:

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

2
Формула 1

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

3
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

4
Формула 1

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

5
Формула 1

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

Самое важное:

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона
Формула 1

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса
Формула 1

Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном
Формула 1

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.