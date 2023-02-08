«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1
Возрождение легендарного бренда Ford-Cosworth в XXI веке теоретически возможно, но на этом пути сейчас слишком много препятствий
Имя Cosworth несколько десятилетий было символом успеха в Формуле 1. Когда в первой половине 60-х американский концерн Ford решил поставлять моторы участникам гонок Гран При, разработку поручили небольшой британской инженерной компании, носящей имя своих основателей Майка Костина и Кита Дакуорта.
Те избрали архитектуру в V-образным 8-цилиндровым блоком и четырьмя клапанами на цилиндр. Модель, получившая имя DFV, оказалась невероятно удачной и использовалась в Ф1 с 1967 по 1983 год, она принесла командам десять побед в Кубке конструкторов и до сих по удерживает рекорд по числу выигранных гонок, что придало бренду Ford Cosworth поистине культовый статус.
В середине 70-х благодаря надежности и невысокой стоимости этого мотора любая команда могла сконструировать собственное шасси, поставить на него Ford V8 – и с полным правом рассчитывать на неплохие результаты.
Стоит отметить, что в протоколах марка двигателя всегда указывалась однозначно – Ford, при этом разработки вели инженеры Cosworth. После недавнего объявления Red Bull об альянсе с Ford многих заинтересовало, привлекут ли в этот раз компанию к гоночной программе «Голубого овала».
«Мы не следим за этой историей, – рассказал Motorsport.com нынешний гендиректор Cosworth Хэл Ризингер. – К счастью, у нас сейчас очень много проектов с автопроизводителями. Они требуют полной концентрации и привлечения максимальных ресурсов. Если берешься что-то делать, ты должен делать это на максимально высоком уровне.
Такой проект [с Ford в Ф1] потребовал бы от нас создания отдельного департамента, но пока мы не услышали никакого вменяемого бизнес-предложения, чтобы хотя бы начать рассматривать такую возможность».
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Фото: Райнер Эрнхардт
Уже в новейшее время, Cosworth попробовала себя в качестве самостоятельного производителя для Ф1, но эта история вышла короткой и неудачной. Последним сезоном чемпионате стал 2013-й, когда моторы компании стояли на машинах Marussia. После этого в Формуле 1 началась турбоэра, которая не оставила места для небольших мотористов.
По словам Ризингера, сейчас Cosworth «ведет дела исключительно ради извлечения прибыли, которые можно вложить в развитие бизнеса».
Он добавил: «Мне приятно, что в некоторых вопросах мы обладаем уникальными компетенциями. Это заметно облегчает мою работу. Безусловно, если поступит предложение, от которого загорятся глаза моих сотрудников, а бизнес получит выгоду, то мы его рассмотрим».
При этом глава Cosworth дал понять, что Red Bull едва ли заинтересована в привлечении к проекту сторонних компаний. Тем более, что в настоящее время никакой проект в Ф1 немыслим без серьезных ресурсов и наработок: «Только те, кто уже участвует в процессе, способны внести какой-то существенный вклад. Я не говорю, что это плохо. Но это их программа, а не наша. Такова реальность.
Так что по моему скромному мнению, им есть смысл привлечь нас прежде всего в качестве консультанта. Мы выскажем свое мнение, а они смогут учитывать его наравне с другими, получив общую картину.
Но обычно решения принимают те, кто прямо участвует в процессах. А это не мы».
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«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1
«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1 «Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1
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