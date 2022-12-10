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Выиграв восемь Кубков конструкторов подряд, команда Mercedes построила к сезону 2022 года «беcпонтонную» машину W13 по новому регламенту с граунд-эффектом. Соперники подошли к решению той же задачи совершенно иначе: Ferrari создала алую F1-75 с крупными вогнутыми понтонами, а у Red Bull RB18 они плавно «стекали» к днищу.

Первые же тесты показали, что машина Mercedes страдает от серьезных проблем – ее сильно болтало на прямых, что затрудняло работу гонщиков и не позволяло им выжимать максимум.

Конструкторы попробовали найти первопричину неприятностей, но на это им потребовалось несколько месяцев – только потом W13 стала более конкурентоспособной, а под конец сезона Джордж Расселл даже принес команде победу в Бразилии.

Как рассказал главный гоночный инженер Эндрю Шовлин, даже в самый сложный период в Mercedes не допускали мысли об отказе от минималистичных понтонов. Чемпионы мира сохранили верность своей концепции, предпочитая не смотреть на выбор соперников.

«Если говорить об аэродинамике, большая часть работы посвящена тем деталям, которые скрыты под днищем, – объяснил Шовлин в видео Mercedes, посвященном итогам сезона Ф1. – Но если говорить о концепции понтонов, то ее мы сохраняли неизменной по ходу всего чемпионата.

Если бы мы хотели быстро исправить проблему, то вполне могли скопировать решения соперников, опробовать их у себя и посмотреть, что это даст.

Но мы хотели докопаться до истины и отыскать собственный путь. Когда ты нацелен выигрывать гонки и титулы, не стоит копировать чужой подход. У каждой их наших прежних машин были собственные особенности и ясная идея. Мы всегда стремились быть технологическими лидерами и сейчас продолжаем придерживаться того же подхода».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Несмотря на очень компактные понтоны, у шасси Mercedes оказалось очень высокое лобовое сопротивление, тогда как Red Bull имела преимущество в этом компоненте – и, как следствие, в максимальной скорости на прямых.

Шовлин объяснил, что в Брэкли не считают это серьезным недостатком, и нацелены добиваться общей эффективности, а не наибольшей чистой скорости.

«Когда вступают в силу совершенно новые правила, сложно предсказать, кто из конструкторов выберет какой путь, – объяснил главный инженер. – Их [Red Bull] машина при одинаковых крыльях имеет меньше лобового сопротивления. Нам же, помимо всего прочего, в начале сезона приходилось использовать конфигурацию с высоким прижимом, что никак не помогало.

Но в Бразилии, хоть наша машина и не была быстрейшей, нам удавалось обгонять их, что и позволило добиться дубля. Так что максимальная скорость не прямых – не главный наш приоритет. Вообще говоря, по максимальной скорости вообще лидирует Williams. Не это определяет вашу силу.

Понятно, что при прочих разных это полезное преимущество. И иметь его неплохо. Но нам важен прежде всего общий уровень эффективности машины».