«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23
Уволенного главу Скудерии спросили о нынешней ситуации в команде. Вот его ответ
Маттиа Бинотто пришел в Ferrari в 1995 году сразу после университета – и отдал знаменитой команде больше четверти века, пройдя по карьерной лестнице путь от простого инженера до главного босса.
В 2022-м Скудерия добилась под его руководством заметного прогресса, добилась свой лучшего результата за четыре года, но все же не смогла выиграть титулы. Топ-менеджерам компании не хватило терпения – и Бинотто уволили в тот момент, когда Ferrari оказалась на пороге больших свершений.
Новым руководителем стал Фредерик Вассер, а о будущем Маттиа в паддоке циркулируют самые разнообразные слухи – поговаривают, что им всерьез интересуются в Audi.
Между тем, недавно итальянец стал гостем благотворительного мероприятия в Парме, где ему неизбежно пришлось отвечать на вопросы о Ferrari, новой машине SF-23 и пилотах.
«В Формуле 1 отдельный человек ничего не решает, – сказал Маттиа. – Разумеется, SF-23 создавалась, когда я еще работал там. Но это не моя машина. Это машина Ferrari».
Он добавил: «Чтобы победить, ты должен располагать лучшей техникой. Гонщик может внести свой вклад, но это всего две десятых. Для этого ему нужны талант, мастерство, а еще психология победителя и харизма, чтобы вести команду за собой.
Хороший гонщик в состоянии обеспечить разницу как на трассе, так и за ее пределами. Он должен влиять на настрой всего коллектива, улучшая его».
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