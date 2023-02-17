«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23

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Маттиа Бинотто пришел в Ferrari в 1995 году сразу после университета – и отдал знаменитой команде больше четверти века, пройдя по карьерной лестнице путь от простого инженера до главного босса.

В 2022-м Скудерия добилась под его руководством заметного прогресса, добилась свой лучшего результата за четыре года, но все же не смогла выиграть титулы. Топ-менеджерам компании не хватило терпения – и Бинотто уволили в тот момент, когда Ferrari оказалась на пороге больших свершений.

Новым руководителем стал Фредерик Вассер, а о будущем Маттиа в паддоке циркулируют самые разнообразные слухи – поговаривают, что им всерьез интересуются в Audi.

Между тем, недавно итальянец стал гостем благотворительного мероприятия в Парме, где ему неизбежно пришлось отвечать на вопросы о Ferrari, новой машине SF-23 и пилотах.

«В Формуле 1 отдельный человек ничего не решает, – сказал Маттиа. – Разумеется, SF-23 создавалась, когда я еще работал там. Но это не моя машина. Это машина Ferrari».

Он добавил: «Чтобы победить, ты должен располагать лучшей техникой. Гонщик может внести свой вклад, но это всего две десятых. Для этого ему нужны талант, мастерство, а еще психология победителя и харизма, чтобы вести команду за собой.

Хороший гонщик в состоянии обеспечить разницу как на трассе, так и за ее пределами. Он должен влиять на настрой всего коллектива, улучшая его».