«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
По словам владельца команды Red Bull Racing, при выборе напарника Макса Ферстаппена на 2021 год финансовый фактов вообще не принимался во внимание
Решение «Быков» взять Серхио Переса оказалось непростым – команде пришлось отказаться от своих принципов и усадить за руль пилота со стороны. При этом еще до того, как решение было принято, эксперты указывали на спонсоров мексиканца как на аргумент в его пользу.
Однако Дитрих Матешиц заверил, что Red Bull делала выбор, отталкиваясь только от возможностей гонщиков.
«В будущем году нам нужны два сильных пилота, – объяснил он в интервью агентству LAOLA. – Перес сейчас один из лучших по скорости, но у него никогда не было шанса выступать на такой машине, как у нас. А он заслуживает такого шанса.
Наша цель была в том, чтобы отдать вторую машину лучшему из доступных гонщиков. Нас волновало только одно – кто сможет принести нам больше всего очков».
Говоря о деньгах Переса, Матешиц добавил: «Я даже не знаю, кто его спонсоры. Это вообще ничего не меняет. Если он приведет их с собой, это здорово. Но это будет не приданным за контракт с ним, а бонусом для команды»
Австрийца спросили, не пытались ли его партнеры по бизнесу – бизнесмены из Таиланда, которые являются ключевыми совладельцами компании Red Bull – повлиять на решение команды и оставить Элбона.
«Такого никогда не было, – решительно возразил Дитрих. – Все это не более, чем чьи-то выдумки».
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«Борьба станет острее»
Прошедший сезон Red Bull впервые с 2016-го завершила на второй строчке Кубка конструкторов, опередив ставшую третьей McLaren на 117 очков, но уступив 124 Mercedes. По словам Матешица, в следующем году он ожидает более серьезной конкуренции.
«Борьба станет упорнее, – сказал но. – Мы подбираемся к Mercedes, но McLaren, Aston Martin и Alpine (нынешние Racing Point и Renault – прим.ред.) в свою очередь настигают нас. Соперничество за второе место точно обострится.
Да, и не забывайте AlphaTauri – [Пьер] Гасли провел невероятный сезон и сейчас он очень уверен в своих силах. У Даниила [Квята] тоже было несколько очень сильных гонок, но. к сожалению, ему недоставало стабильности».
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Работу с моторами Honda после 2021 года могут поручить другой компании
Владелец Red Bull также подтвердил, что по состоянию на настоящий команд команда готовится с 2022 года самостоятельно производить моторы Honda и обслуживать их.
«Тут есть несколько вариантов, – рассказал австриец. – Мы можем договориться с другим зарекомендовавшим себя производителем или делать все полностью самостоятельно. Решение еще не принято, но это будет сделано уже скоро. Нам нужен год, чтобы нормально подготовиться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Александр Кабановский