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Формула 1 / Новость

«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом

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«Понятия не имею, кто его спонсоры». Матешиц о контракте с Пересом
Автор:
, Ответственный редактор

По словам владельца команды Red Bull Racing, при выборе напарника Макса Ферстаппена на 2021 год финансовый фактов вообще не принимался во внимание

Решение «Быков» взять Серхио Переса оказалось непростым – команде пришлось отказаться от своих принципов и усадить за руль пилота со стороны. При этом еще до того, как решение было принято, эксперты указывали на спонсоров мексиканца как на аргумент в его пользу.  

Однако Дитрих Матешиц заверил, что Red Bull делала выбор, отталкиваясь только от возможностей гонщиков. 

«В будущем году нам нужны два сильных пилота, – объяснил он в интервью агентству LAOLA. – Перес сейчас один из лучших по скорости, но у него никогда не было шанса выступать на такой машине, как у нас. А он заслуживает такого шанса. 

Наша цель была в том, чтобы отдать вторую машину лучшему из доступных гонщиков. Нас волновало только одно – кто сможет принести нам больше всего очков». 

Говоря о деньгах Переса, Матешиц добавил: «Я даже не знаю, кто его спонсоры. Это вообще ничего не меняет. Если он приведет их с собой, это здорово. Но это будет не приданным за контракт с ним, а бонусом для команды»  

Австрийца спросили, не пытались ли его партнеры по бизнесу – бизнесмены из Таиланда, которые являются ключевыми совладельцами компании Red Bull – повлиять на решение команды и оставить Элбона. 

«Такого никогда не было, – решительно возразил Дитрих. – Все это не более, чем чьи-то выдумки».

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Прошедший сезон Red Bull впервые с 2016-го завершила на второй строчке Кубка конструкторов, опередив ставшую третьей McLaren на 117 очков, но уступив 124 Mercedes. По словам Матешица, в следующем году он ожидает более серьезной конкуренции.

«Борьба станет упорнее, – сказал но. – Мы подбираемся к Mercedes, но McLaren, Aston Martin и Alpine (нынешние Racing Point и Renault – прим.ред.) в свою очередь настигают нас. Соперничество за второе место точно обострится.

Да, и не забывайте AlphaTauri – [Пьер] Гасли провел невероятный сезон и сейчас он очень уверен в своих силах. У Даниила [Квята] тоже было несколько очень сильных гонок, но. к сожалению, ему недоставало стабильности».

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Владелец Red Bull также подтвердил, что по состоянию на настоящий команд команда готовится с 2022 года самостоятельно производить моторы Honda и обслуживать их.

«Тут есть несколько вариантов, – рассказал австриец. – Мы можем договориться с другим зарекомендовавшим себя производителем или делать все полностью самостоятельно. Решение еще не принято, но это будет сделано уже скоро. Нам нужен год, чтобы нормально подготовиться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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