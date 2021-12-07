«Это не Ф1, а прокатный картинг». Вильнев разнес гонку в Джидде

Гран При на новой городской трассе получился зрелищным, но противоречивым. Многие остались недовольны судейскими решениями, повлиявшими на борьбу Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном за победу, а само гоночное кольцо назвали слишком опасным и провоцирующим аварии.

Экс-пилот и телевизионный эксперт Жак Вильнев оказался среди тех, у кого события уик-энда оставили множество вопросов.

«Это была не Формула 1, а прокатный картинг, – сказал 50-летний канадец в интервью Motorsport.com. – Все было неправильно. Я даже не знаю, что сказать.

Здесь сложно сохранять беспристрастность, сложно постоянно давать комментарии и оставаться нейтральным. Всегда будут говорить, что ты на чьей-то стороне.

Хотим ли мы, чтобы Ф1 была хорошим спортом? Или нам нужно голливудское шоу? Если второе, то прошедшая гонка была потрясающей. Но это ли нужно Ф1? Я не знаю. Но, думаю, Фрэнк Уильямс перевернулся в гробу от такой гонки.

Когда вы видите, как руководители команд и все вокруг орут, прессуют судей, это просто немыслимо.

Да, болельщикам такое по душе. Думаю, число просмотров выросло, и для Ф1 это здорово. Но мы отходим все дальше от спорта, вот в чем дело. Так что все зависит от того, насколько вам важна чистота спорта».

Говоря о сражении за победу – и, в частности, о событиях 37-го круга, когда Ферстаппен не пропустил Хэмилтона ценой выезда с трассы, чемпион мира 1997 года добавил: «Макс выехал за белую линию и получил преимущество. С другой стороны, его передние колеса были впереди задних колес Льюиса. А правила говорят, что в этом случае у тебя есть право определять траекторию, а у Льюиса его нет.

Как же быть в таком случае? Срезал бы Макс поворот, если бы Льюис оставил ему достаточно места? Этого мы никогда не узнаем.

В итоге Макс все же допустил срезку. Я считаю, он все равно не имел шансов избежать этого. Но что здесь оценивать, букву правил или намерения? Именно в такие моменты очень сложно сохранять нейтральность».

Вильнев продолжил: «Они все используют эти маленькие хитрости. Когда Льюис делает это, всегда возникает сомнение, действует он умышленно или нет. Так же было и с [Нико] Росбергом. А когда его поймали, все выглядело довольно грязно.

С Льюисом все ясно, он всегда действует так, что все выглядит непреднамеренно. Он большой мастер в таких делах».

Жак также поделился мнением по поводу эпизода, когда Хэмилтон налетел сзади на машину замедлившегося Ферстаппена – судьи FIA наказали Макса за это на десять секунд.

«Кто-то впереди замедляется, ты обгоняешь, – сказал экс-пилот. – Проблема только в этих тупых линиях [замера отрыва] DRS. Льюис не хотел пересекать ее раньше Макса. Он знал, что Макс будет пропускать. Но просто не хотел, чтобы Макс смог использовать DRS на следующей прямой – потому что в этом случае он вышел бы вперед. Они оба в тот момент играли в поддавки.

Я удивлен, насколько крепким оказалось крыло [Mercedes]. После двух контактов оно по-прежнему осталось на месте, это поразительно. Также можно понять, насколько Макс разочарован мощностью Mercedes.

Весь уик-энд Макс был не в своей тарелке. Од должен был побеждать в квалификации, но проиграл. Так что в этот уик-энд именно Льюис заслужил победу».

При этом, по мнению Вильнева, предсказать исход борьбы за титул сейчас очень сложно.

«Это [«Яс-Марина»] трасса Red Bull. Но с тем мотором, какой есть у Льюиса, сейчас каждая трасса – его, – пояснил собеседник Motorsport.com. – Я лишь надеюсь, что гонка будет чистой. Пусть победит сильнейший, а не как в этот раз. Пусть хотя бы финальная гонка обойдется без Голливуда. Этого с нас уже достаточно в нынешнем сезоне».