«Это не другая команда, а другая категория». Перес про Red Bull

Серхио Перес перешел в Red Bull в этом году после семи лет в Force India/Racing Point. В первый год мексиканец столкнулся с серьезными трудностями в плане достижения максимальной скорости болида. Во время летней паузы пилот признался, что смена команды для него оказалась равносильна смене чемпионата.

«То, как ты выжимаешь скорость, борешься с грязным воздушным потоком, как ведешь гонки, сильно отличается от того, к чему я привык, – сказал Перес. – И за шинами следить надо по-другому. У каждой машины свои требования к нагреву обода.

Честно говоря, я просто оказался в другом мире. Как будто категорию сменил, это просто другая категория. Смена одной команды на другую прошла тяжелее, чем я ожидал. Особенно учитывая, что я пришел в команду, которая уже борется за титул. Здорово быть в такой команде, но в то же время трудно, когда во время борьбы за титул ты еще не полностью адаптировался. У меня не было на это времени.

Я изучаю команду и машину. Тут совсем другая философия мотора и шасси, так что мне требуется время, но я прогрессирую. Но это непростой и долговременный процесс. В такой структуре, как Red Bull, нужно найти себе место. Но я приближаюсь к этому».

Главной проблемой для Переса в этом сезоне стала нехватка времени, учитывая сокращенные предсезонные тесты и очень плотный график Гран При:

«Мне все еще требуется много времени на [адаптацию к] каждой новой трассе. Вся пятница уходит на то, чтобы подготовиться к квалификации. В конце концов, я нахожу свой темп, но это требует слишком много времени».

Предшественники Переса сталкивались с тем, что из-за сложностей с балансом из Red Bull очень трудно выжать максимум. Чеко признался, что и сам оказался в той же ситуации и пока не решил для себя эту проблему:

«Эта машина быстрее, но скорость из нее надо выжимать совсем иначе. В конечном итоге, по скорости все машины Ф1 очень близки друг к другу, но максимум из них надо выжимать совсем по-разному. И сейчас я попал в машину, которая сильно отличается от моей предыдущей.

У Red Bull очень узкое рабочее окно. Важно держать машину в этом окне. Когда выпадаешь из него, ехать становится комфортнее, но скорость теряется. Так что все сильно зависит от моей адаптации к машине».

После 11 гонок Перес занимает пятое место в чемпионате, имея на счету одну победу.