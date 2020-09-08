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Формула 1 / Гран При Италии / Самое интересное

Это надо слышать: французский комментатор на финише гонки в Монце

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Это надо слышать: французский комментатор на финише гонки в Монце

Жюльен Фебро не забыл вспомнить великих пилотов прошлого – и подсчитать дни с момента последней победы французов в Ф1

Победа Пьера Гасли на Гран При Италии в прошлые выходные стала первым успехом французов в Формуле 1 с 1996 года. Неудивительно, что результат гонки вызвал восторг у французских поклонников автоспорта.

Среди этих поклонников был и комментатор телеканала Canal+ Жюльен Фебро. Послушайте прямо сейчас, как он вел Пьера Гасли по трассе на последнем круге гонки.

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«Разгон к Аскари, DRS включена. В Аскари обгона не будет – разве что после поворота. Но расслабляться рано! Давай, Пьер, продержись до конца! Осталась только Параболика. Как она далеко, бесконечно далеко! Смещайся! Не давай ему слипстрима! Сайнс смещается внутрь, запасает энергию для выхода из Параболики. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть – и победа! Полный газ! Полный газ! Он сделает это! Да!

Победа! Пьер Гасли! Он это сделал! Победа Пьера Гасли, победа AlphaTauri. Победа француза – через 24 года, 3 месяца и 18 дней после Оливье Паниса. Франция снова побеждает в Формуле 1! Он это сделал, Пьер Гасли! Невероятно! Историческая победа!

Конечно, в McLaren расстроены сейчас – но послушайте эти имена: Трентиньян, Север, Бельтуаз, Лаффит, Депайе, Жабуй, Арну, Пирони, Прост, Тамбэ, Алези, Панис – и сегодня Пьер Гасли, победитель Гран При Формулы 1. Да, дамы и господа!»

 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Пьер Гасли

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