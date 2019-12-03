«Это мой первый день». Окон дебютировал за рулем Renault

Эстебан Окон, проведя год в качестве запасного пилота Mercedes, подписал контракт с Renault и с 2020-го станет напарником Даниэля Риккардо.

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В Mercedes ему разрешили начать работу с новой командой, не дожидаясь завершения календарного года, и уже на декабрьских тестах француз дебютировал за рулем RS19.

Чтобы отметить начало работы с командой, Эстебан появился в паддоке в кепке с надписью «Это мой первый день. Поздоровайтесмь со мной».

В 2014 и 2016 году Окон уже имел опыт пилотирования машин Renault F1. Тогда он входил в молодежную программу производителя и принял участие в нескольких тестовых сессиях, а также пятничных тренировках пяти Гран При.

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