«Это мой первый день». Окон дебютировал за рулем Renault
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Во вторник на тестах в Абу-Даби французский пилот официально начал работу в своей новой команде, готовясь к предстоящему сезону.
Эстебан Окон, проведя год в качестве запасного пилота Mercedes, подписал контракт с Renault и с 2020-го станет напарником Даниэля Риккардо.
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В Mercedes ему разрешили начать работу с новой командой, не дожидаясь завершения календарного года, и уже на декабрьских тестах француз дебютировал за рулем RS19.
Чтобы отметить начало работы с командой, Эстебан появился в паддоке в кепке с надписью «Это мой первый день. Поздоровайтесмь со мной».
В 2014 и 2016 году Окон уже имел опыт пилотирования машин Renault F1. Тогда он входил в молодежную программу производителя и принял участие в нескольких тестовых сессиях, а также пятничных тренировках пяти Гран При.
Следить за ходом тестов в Абу-Даби вы можете с помощью нашей текстовой трансляции.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Тесты в Абу-Даби
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский
«Это мой первый день». Окон дебютировал за рулем Renault
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28 нояб. - 1 дек.
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