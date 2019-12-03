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Формула 1 / Тесты в Абу-Даби / Новость

«Это мой первый день». Окон дебютировал за рулем Renault

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«Это мой первый день». Окон дебютировал за рулем Renault
Автор:
, Ответственный редактор
3 дек. 2019 г., 07:33

Во вторник на тестах в Абу-Даби французский пилот официально начал работу в своей новой команде, готовясь к предстоящему сезону.

Эстебан Окон, проведя год в качестве запасного пилота Mercedes, подписал контракт с Renault и с 2020-го станет напарником Даниэля Риккардо.

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В Mercedes ему разрешили начать работу с новой командой, не дожидаясь завершения календарного года, и уже на декабрьских тестах француз дебютировал за рулем RS19.

 
 

Чтобы отметить начало работы с командой, Эстебан появился в паддоке в кепке с надписью «Это мой первый день. Поздоровайтесмь со мной».

 

В 2014 и 2016 году Окон уже имел опыт пилотирования машин Renault F1. Тогда он входил в молодежную программу производителя и принял участие в нескольких тестовых сессиях, а также пятничных тренировках пяти Гран При.

Следить за ходом тестов в Абу-Даби вы можете с помощью нашей текстовой трансляции.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Тесты в Абу-Даби
Пилоты Эстебан Окон
Команды Renault F1 Team
Автор Александр Кабановский

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