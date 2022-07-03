Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый технический регламент, на который Формула 1 перешла с 2022 года, привел к появлению неприятной особенности: на высокой скорости машины стало сильно болтать из-за аэродинамических особенностей днища с граунд-эффектом.

Эффект, прозванный «козлением», проявлялся у разных команд в разной степени – едва ли не больше всех от него страдали гонщики Mercedes, где конструкторы сделали ставку на концепцию с компактными понтонами и большим свободным пространством в верхней части днища.

Только к шестому этапу в Барселоне ситуацию удалось выправить, а в Сильверстоун команда привезла очередные обновления, призванные улучшить ситуацию.

Однако, как признался глава восьмикратных чемпионов Тото Вольф, хотя на британской трассе все складывается неплохо, в целом ситуация пока оставляет больше вопросов, чем ответов.

«Если изучать видео, то здесь наша машина выглядит здорово, – объяснил австриец на медиа-сессии. – К примеру, в девятом повороте мы смотримся лучше многих.

Но у гонщиков сохраняется ощущение, что шасси слишком жесткое, и что его болтает. Причем этот эффект то проявляется, то исчезает. Словно за него отвечает какой-то невидимый переключатель.

Мы тщательно разбираемся с данными, но все равно не можем понять, почему в одной сессии все происходит так, а в другой иначе. Это какая-то мистика.

У нас даже больше информации, чем необходимо для анализа. Но пока мы все равно не можем добиться своего».

Вольф добавил, что на машине Джорджа Расселла «козление» проявляется даже от смены одного комплекта шин на другой.

«На первом все было нормально, но спустя 20 минут, когда мы поставили второй, тряска вернулась, – объяснил руководитель Mercedes. – Мы не можем понять связь. Это никак не связано с настройками, ветром, погодой в целом или состоянием трассы».

Тото сделал неутешительный вывод: «Мы не должны обманывать себя. В Барселоне нам казалось, что проблема уже решена. Но мы ошибались».