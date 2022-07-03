Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Технический брифинг: новинка Red Bull, которую едва не проглядели Следующая / Феттель объяснил слабый темп Aston Martin: Машина все делает с задержкой
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

«Это мистика». Вольф признал ошибкой слова о победе над «козлением»

По словам главы Mercedes, поведение машины W13 практически не поддается объяснению

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Это мистика». Вольф признал ошибкой слова о победе над «козлением»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый технический регламент, на который Формула 1 перешла с 2022 года, привел к появлению неприятной особенности: на высокой скорости машины стало сильно болтать из-за аэродинамических особенностей днища с граунд-эффектом. 

Эффект, прозванный «козлением», проявлялся у разных команд в разной степени – едва ли не больше всех от него страдали гонщики Mercedes, где конструкторы сделали ставку на концепцию с компактными понтонами и большим свободным пространством в верхней части днища.

Только к шестому этапу в Барселоне ситуацию удалось выправить, а в Сильверстоун команда привезла очередные обновления, призванные улучшить ситуацию. 

Однако, как признался глава восьмикратных чемпионов Тото Вольф, хотя на британской трассе все складывается неплохо, в целом ситуация пока оставляет больше вопросов, чем ответов. 

«Если изучать видео, то здесь наша машина выглядит здорово, – объяснил австриец на медиа-сессии. – К примеру, в девятом повороте мы смотримся лучше многих. 

Но у гонщиков сохраняется ощущение, что шасси слишком жесткое, и что его болтает. Причем этот эффект то проявляется, то исчезает. Словно за него отвечает какой-то невидимый переключатель. 

Мы тщательно разбираемся с данными, но все равно не можем понять, почему в одной сессии все происходит так, а в другой иначе. Это какая-то мистика. 

У нас даже больше информации, чем необходимо для анализа. Но пока мы все равно не можем добиться своего».

Вольф добавил, что на машине Джорджа Расселла «козление» проявляется даже от смены одного комплекта шин на другой. 

«На первом все было нормально, но спустя 20 минут, когда мы поставили второй, тряска вернулась, – объяснил руководитель Mercedes. – Мы не можем понять связь. Это никак не связано с настройками, ветром, погодой в целом или состоянием трассы».

Тото сделал неутешительный вывод: «Мы не должны обманывать себя. В Барселоне нам казалось, что проблема уже решена. Но мы ошибались».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический брифинг: новинка Red Bull, которую едва не проглядели
Предыдущая новость

Технический брифинг: новинка Red Bull, которую едва не проглядели
Следующая новость

Феттель объяснил слабый темп Aston Martin: Машина все делает с задержкой

Феттель объяснил слабый темп Aston Martin: Машина все делает с задержкой
Люк Смит Больше от
Люк Смит
DRS и тайная поломка. Риккардо объяснил слабое выступление в Сильверстоуне Гран При Великобритании
Формула 1

DRS и тайная поломка. Риккардо объяснил слабое выступление в Сильверстоуне

Бинотто объяснил, почему Леклеру не сменили шины в конце гонки Гран При Великобритании
Формула 1

Бинотто объяснил, почему Леклеру не сменили шины в конце гонки

Хорнер: FIA встает на опасную дорожку, пытаясь диктовать нам настройки
Формула 1

Хорнер: FIA встает на опасную дорожку, пытаясь диктовать нам настройки

Mercedes Больше от
Mercedes
Хорнер упрекнул Mercedes и Ferrari в тактических ошибках Гран При Великобритании
Формула 1

Хорнер упрекнул Mercedes и Ferrari в тактических ошибках

«Я сказал судьям не трогать машину». К сходу Расселла привела забота о Чжоу Гран При Великобритании
Формула 1

«Я сказал судьям не трогать машину». К сходу Расселла привела забота о Чжоу

Дождь и батареи. Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации Гран При Великобритании
Формула 1

Дождь и батареи. Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации

Самое важное:

DRS и тайная поломка. Риккардо объяснил слабое выступление в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

DRS и тайная поломка. Риккардо объяснил слабое выступление в Сильверстоуне

Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании

Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке
Формула 1 Формула 1

Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке

Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: новинки Ferrari, которые обеспечили победу Сайнса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.