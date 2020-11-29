Вскоре после старта на трассе в Сахире произошла серьезная авария. Из-за скопления машин во второй части пелотона Ромен Грожан решил резко сместиться с левой стороны трассе вправо на выходе из третьего поворота.

Француз задел задним правым колесом левое переднее колесо AlphaTauri даниила Квята, после чего его неуправляемая Haas практически под прямым углом влетела в металлический барьер.

Машина пробила ограждение, ее разорвало надвое, и вылившийся из бака топливо вспыхнуло. Ромену потребовалось какое-то время. чтобы выбраться из кокпита, но он на своих ногах дошел до медицинского автомобиля.

Сейчас гонщика переправили в госпиталь Манамы с подозрением на перелом ребер. Но еще до этого глава Haas Гюнтер Штайнер дал интервью репортерам Sky Sports.

«Самое свежее, что я знаю – он в порядке, – ответил тот на первый вопрос о состоянии Грожана. – Я не хочу комментировать медицинские вопросы, но у него легкие ожоги рук и лодыжек – в месте стыка комбинезона с перчатками [и ботинками]. Но это легкие повреждения.

Понятно, что он в шоке – и сейчас проходит все проверки, которые обязательны после удара такой силы. Но он в сознании, он в порядке. Напрямую с ним я не общался, только с врачами.

Думаю, нам стоит поблагодарить спасателей, которые быстро пришли на помощь и отлично справились с работой. Все это выглядело очень страшно».

Руководитель Haas добавил: «Когда видишь вывернутый наизнанку барьер, в такой исход невозможно поверить. Думаю, нам невероятно повезло в этой невезучей ситуации. Это везение лучше любого везения в гонках. Кажется, он избежал больших неприятностей».

Говоря о самой аварии, Гюнтер отметил: «Похоже, он смещался поперек трассы и наткнулся на переднее колесо [AlphaTauri], после чего на полной скорости влетел в барьер. Для меня все выглядело так. Я еще не видел повторы с разных камер, но самое главное – он в порядке».

После аварии Грожана гонку остановили красными флагами. Спустя час после этого службы трассы закончили ремонт, но никакой информации о возобновлении борьбы пока нет.

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