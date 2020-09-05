Квалификация Гран При Италии прошла по привычному в последние годы сценарию – гонщики притормаживали на задней прямой, пытаясь поймать слипстрим от кого-то из соперников и за счет этого показать более высокий результат.

В первом сегменте это привело к серьезному трафику, что испортило решающую попытку Кими Райкконену, Джорджу Расселлу и Себастьяну Феттелю.

Расселл, в итоге оставшийся только 19-м, после клетчатого флага сказал команде по радио: «Что, черт возьми, мы делаем. Нам нужно пользоваться тем, что лажают другие, а не лажать самим».

После завершения сессии он развил эту тему в интервью Sky Sports.

«Наша команда самая медленная, – сказал британец. – У нас уже были отличные субботы, но нам требуются особые обстоятельства, чтобы получить свой шанс.

Сегодня как раз был один из таких случаев, и мы имели реальные шансы побороться. Но вышло просто нелепо.

Все начиналось с момента выезда на пит-лейн. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но вообще-то мы все тут занимаемся одним делом.

Не знаю, почему все команды отправляют свои машины на трассу в одно и то же время. Ведь каждый знает, к чему это приведет.

Может, надо выезжать в порядке Кубка конструкторов, или выпускать машины с интервалом в пять секунд, или что-то еще. Это совершенно особенная трасса. Все хотят ехать в слипстриме, но никто не хочет ехать первым.

Я пытался пробить себе дорогу, но никто не хотел ехать в слипстриме за Williams, так как уперся бы в меня по ходу круга. Так что все шарахались от меня.

Все это легко могло привести к аварии. Происходящее напоминало какую-то комедию».