«Это какая-то комедия». Расселл остался недоволен квалификацией и командой
Гонщик Williams был уверен, что в Монце имел возможность пройти во второй сегмент субботней сессии
Квалификация Гран При Италии прошла по привычному в последние годы сценарию – гонщики притормаживали на задней прямой, пытаясь поймать слипстрим от кого-то из соперников и за счет этого показать более высокий результат.
В первом сегменте это привело к серьезному трафику, что испортило решающую попытку Кими Райкконену, Джорджу Расселлу и Себастьяну Феттелю.
Читайте также:
Расселл, в итоге оставшийся только 19-м, после клетчатого флага сказал команде по радио: «Что, черт возьми, мы делаем. Нам нужно пользоваться тем, что лажают другие, а не лажать самим».
После завершения сессии он развил эту тему в интервью Sky Sports.
«Наша команда самая медленная, – сказал британец. – У нас уже были отличные субботы, но нам требуются особые обстоятельства, чтобы получить свой шанс.
Сегодня как раз был один из таких случаев, и мы имели реальные шансы побороться. Но вышло просто нелепо.
Все начиналось с момента выезда на пит-лейн. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но вообще-то мы все тут занимаемся одним делом.
Не знаю, почему все команды отправляют свои машины на трассу в одно и то же время. Ведь каждый знает, к чему это приведет.
Может, надо выезжать в порядке Кубка конструкторов, или выпускать машины с интервалом в пять секунд, или что-то еще. Это совершенно особенная трасса. Все хотят ехать в слипстриме, но никто не хочет ехать первым.
Я пытался пробить себе дорогу, но никто не хотел ехать в слипстриме за Williams, так как уперся бы в меня по ходу круга. Так что все шарахались от меня.
Все это легко могло привести к аварии. Происходящее напоминало какую-то комедию».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Я весь уик-энд еду первым». Отсутствие слипстрима расстроило Боттаса
Следующая новость
Суицид Ferrari и провал Ферстаппена. Герои и неудачники квалификации в Монце
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Люк Смит