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«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята

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«Это как неприятие геев». Петров, Валуев и другие поддержали Квята
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 11:54

Российские эксперты выступили против коленопреклонения в Формуле 1

Акция Формулы 1 против расизма, которую провели на Гран При Австрии, вызвала противоречивую реакцию. Перед гонкой пилоты вышли в футболках с антирасистскими лозунгами, а затем встали на одно колено. Однако, на этот жест пошли не все – шесть из 20 гонщиков отказались от коленопреклонения. Среди них оказался россиянин Даниил Квят.

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Пилот AlphaTauri никак не объяснял свое решение публике, но его решение встретило поддержку в России. Например, не судить Квята призвал бывший пилот Ф1 Виталий Петров.

«Я считаю, что каждый человек имеет право высказаться. И каждый может делать это по-своему, - сказал Петров ТАСС. - У каждого свое мнение: вставать на колено или нет. Можно призвать сделать это, но не критиковать, если кто-то не согласился с вашей позицией, и уважать мнение других».

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что вообще не понимает подобного жеста пилотов и считает его популизмом.

«Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями, – цитирует Валуева Матч ТВ. – Я не понимаю этого жеста как против расизма. Не отношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно. Преклонение колена может быть воспринято, если ты виноват в чем-то. Сама тема не относится к какому-то уважению или любви. Я так понимаю, что Квят не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал».

Олимпийская чемпионка и тоже депутат Госдумы Светлана Журова и вовсе сочла, что дискриминацией было само коленопреклонение.

«Когда кто-то перед кем-то встает на колено – это уже отчасти дискриминация, унижение, – приводит ее слова Спорт-Экспресс. – Никто не должен вставать на колени, ни белые – перед черными, ни черные – перед белыми. Присоединяться к этой акции было неправильно. Россияне всегда очень уважительно относились к темнокожим людям, у нас нет этих проблем, у нас всегда было равенство. Мы ментально данную тему не понимаем. Для Квята, наверное, вообще было не очень понятно, с чем связано происходящее». 

Наконец, дальше всех пошел бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин. Он сравнил отказ встать на колено с борьбой против ЛГБТ.

«Я думаю, что у нас в спорте нормальные мужики. Это как неприятие ЛГБТ, тоже движение. Нас это не коснется. Это американская проблема, они там рабством веками занимались и Европа тоже. Пусть они и стоят на коленях, если им так хочется. А наш спорт все это не должно касаться по определению, такие акции нам не подходят», – заявил Ермилин Nation News.

Один из лидеров борьбы с расизмом в Формуле 1 Льюис Хэмилтон ранее заявил, что не знает причин отказа шести гонщиков встать на колено, но не считает правильным заставлять кого-то разделить этот жест.

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Об этой статье

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Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Иван Матушкин

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