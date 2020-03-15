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Формула 1 / Новость

«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari

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«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari
Автор:
, редактор
15 мар. 2020 г., 14:25

Берни уверен, что у шестикратного чемпиона Формулы 1 не вышло бы сработаться с сотрудниками из Маранелло

Льюис Хэмилтон проводит последний сезон по действующему контракту с Mercedes AMG. В прошлом году ходили слухи о возможном переходе чемпиона мира в Ferrari, которые пока не нашли подтверждения. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что атмосфера в Маранелло Хэмилтону бы не подошла.

«На месте Льюиса я бы остался в Mercedes, – сказал Экклстоун в интервью Daily Mail. – Ему там комфортно, он все решает, а [Тото Вольф] раздает команды в его поддержку.

В Ferrari у него не получится. Там итальянцы. Для начала, ему пришлось бы выучить язык, чтобы знать, что говорят за спиной. Проблема всех итальянцев в том, что они не хотят драться, не хотят ни с кем спорить. Вместо того, чтобы сказать кому-то: «Соберись, или мы от тебя избавимся», они говорят: «Давайте поужинаем и все обсудим». 

При этом выбирая пилота в свою команду, Экклстоун взял бы не шестикратного чемпиона мира: «Будь я боссом команды, я бы нанял Ферстаппена. Он быстр и с ним легко иметь дело. А если бы у меня в команде был Льюис, я бы просто говорил ему, когда следующая гонка и в какое время надо приехать.

В остальном он может делать, что хочет. Я бы сократил ему зарплату и дал самому подписывать спонсорские контракты. Mercedes пытается им руководить, но я бы дал ему полную свободу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Берни Экклстоун
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Иван Матушкин

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