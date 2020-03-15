«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari

Льюис Хэмилтон проводит последний сезон по действующему контракту с Mercedes AMG. В прошлом году ходили слухи о возможном переходе чемпиона мира в Ferrari, которые пока не нашли подтверждения. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что атмосфера в Маранелло Хэмилтону бы не подошла.

«На месте Льюиса я бы остался в Mercedes, – сказал Экклстоун в интервью Daily Mail. – Ему там комфортно, он все решает, а [Тото Вольф] раздает команды в его поддержку.

В Ferrari у него не получится. Там итальянцы. Для начала, ему пришлось бы выучить язык, чтобы знать, что говорят за спиной. Проблема всех итальянцев в том, что они не хотят драться, не хотят ни с кем спорить. Вместо того, чтобы сказать кому-то: «Соберись, или мы от тебя избавимся», они говорят: «Давайте поужинаем и все обсудим».

При этом выбирая пилота в свою команду, Экклстоун взял бы не шестикратного чемпиона мира: «Будь я боссом команды, я бы нанял Ферстаппена. Он быстр и с ним легко иметь дело. А если бы у меня в команде был Льюис, я бы просто говорил ему, когда следующая гонка и в какое время надо приехать.

В остальном он может делать, что хочет. Я бы сократил ему зарплату и дал самому подписывать спонсорские контракты. Mercedes пытается им руководить, но я бы дал ему полную свободу».