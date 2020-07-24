«Это и есть демократия». Президент FIA о тех, кто не встал на колено

На Гран При Венгрии пилоты Формулы 1 не успели встать на колено перед гонкой в знак борьбы с расизмом, так как заиграл национальный гимн. Льюис Хэмилтон остался этим крайне недоволен, и, в частности, пообещал обратиться к президенту FIA Жану Тодту.

По мнению пилота, Тодт устранился от текущей ситуации, не выражая свою позицию. Глава FIA с ним не согласился.

«Я очень уважаю всех, кто предан этой борьбе и высказывает свое мнение, – сказал Тодт агентству AFP. – Здорово, когда лидеры в своей области хотят принять в этом участие. FIA уже давно участвует в борьбе за разнообразие, за половое равенство... если это не связано с политикой. У нас не политическая организация, как и Международный олимпийский комитет».

Тодт также ответил на призывы Хэмилтона к более организованному коленопреклонению, сочтя их недемократичными: «Есть те, кому хочется встать на колено. Но могут быть те, кто разделяет их взгляды, но не хочет выражать их таким способом. Это и есть свобода, демократия. И мы должны гарантировать этим принципам уважение».