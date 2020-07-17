«Это его слон, а не наш». Босс Haas одернул Грожана

В четверг накануне Гран При Венгрии Ромен Грожан сказал, что неопределенность с будущим Haas в Формуле 1 очень вредит его собственным попыткам определиться с планами. Ранее владелец американского проекта Джин Хаас действительно говорил, что не может точно сказать, останется ли в чемпионате мира после 2020 года.

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Однако уже в пятницу реплики французского гонщика оказались под огнем критики со стороны Гюнтера Штайнера. В эфире Sky Sports тот заявил, что Ромену не следует брать на себя слишком много.

«Он сказал в том ответе неправильные слова, – прямо заявил Штайнер. – Его спросили о собственных планах, а он начал говорить от имени команды. Если и есть слон в комнате, то в его комнате, а не в нашей.

Мы-то знаем, что хотим делать, а будем выступать или нет, решит подписание Договора Согласия. Все идет к тому, что это произойдет.

Лично я уверен, что мы останемся. Так что слона нужно прогнать из нашей комнаты в комнату Ромена».

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«Я разговариваю со всеми и обо всем»

После появления слухов о переходе Себастьяна Феттеля в будущую команду Aston Martin на место Серхио Переса появилась информация о контактах окружения мексиканца с Haas.

Штайнера попросили прокомментировать эту историю. «Моя позиция в том, что нам нужно контактировать со всеми, и сам я именно так и поступаю, – ответил Гюнтер. – Я много общаюсь с самыми разными людьми, в том числе мы не раз говорили с Чеко. Повторюсь, я разговариваю со всеми и обо всем.

Я уважаю его самого и то, что он делает. Не знаю, что там происходит у них в Racing Point, и не хочу раскручивать эту мельницу слухов. Это не мое дело».