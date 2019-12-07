Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari

Поделились
Комментарии
«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 16:39

По мнению советника Red Bull, штраф в 50 тысяч евро не соответствует степени вины Скудерии.

В 2019 году болиды Ferrari очевидно обладали самыми мощными моторами в Формуле 1. Под конец сезона Скудерию даже стали подозревать в том, что она нашла способ обойти показания датчика расхода топлива, впрыскивая в цилиндры больше бензина, чем разрешено регламентом.

Накануне старта гонки в Абу-Даби эти подозрения получили некоторое подтверждение. Так, при выборочной проверке машины Шарля Леклера обнаружилось расхождение в 4,88 килограммов между фактическим количеством топлива в ее баке и заявленным командой.

После гонки судьи приняли решение наказать Ferrari штрафом в размере 50 тысяч евро за это нарушение. Приговор вызвал возмущение советника Red Bull Хельмута Марко.

«Правила ясны, – заявил Марко Auto Bild. – И столь слабое наказание за их нарушение – это что, шутка? Это не справедливо, не соответствует правилам, это нарушает равенство команд перед законом. Мотор Ferrari вызывал целый ряд вопросов, он и так находится в серой зоне с точки зрения легальности. Но ничего не предпринято для того, чтобы это исправить.

Как только у нас появятся обоснованные подозрения в незаконности двигателей Ferrari, мы направим протест. И добьемся, чтобы Скудерия раскрыла все карты, а FIA не закрыла на это глаза».

Читайте также:

Следующая новость
Экклстоуну предлагали стать сэром. Он не счел себя достойным

Предыдущая новость

Экклстоуну предлагали стать сэром. Он не счел себя достойным
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Почему Хэмилтон никогда не превзойдет Шумахера? Отвечает сын Михаэля

2
Формула 1

Видео: сражение года по версии FIA

3
Формула 1

Хэмилтон: Все гонщики звонят Вольфу и просятся в Mercedes

4
Формула 1

Хэмилтон сравнялся с Сенной, но далек от Шумахера. Интересная статистика Гран При Абу-Даби

5
Формула 1

«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari

29мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari
F1

«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari

Экклстоуну предлагали стать сэром. Он не счел себя достойным
F1

Экклстоуну предлагали стать сэром. Он не счел себя достойным

Расселл рассказал, в чем он хуже Кубицы
F1

Расселл рассказал, в чем он хуже Кубицы

«Не ждите сюрпризов». Вольф о возможности своего ухода из Mercedes
F1

«Не ждите сюрпризов». Вольф о возможности своего ухода из Mercedes

Видео: сражение года по версии FIA
F1

Видео: сражение года по версии FIA

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.