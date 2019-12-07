«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari
По мнению советника Red Bull, штраф в 50 тысяч евро не соответствует степени вины Скудерии.
В 2019 году болиды Ferrari очевидно обладали самыми мощными моторами в Формуле 1. Под конец сезона Скудерию даже стали подозревать в том, что она нашла способ обойти показания датчика расхода топлива, впрыскивая в цилиндры больше бензина, чем разрешено регламентом.
Накануне старта гонки в Абу-Даби эти подозрения получили некоторое подтверждение. Так, при выборочной проверке машины Шарля Леклера обнаружилось расхождение в 4,88 килограммов между фактическим количеством топлива в ее баке и заявленным командой.
После гонки судьи приняли решение наказать Ferrari штрафом в размере 50 тысяч евро за это нарушение. Приговор вызвал возмущение советника Red Bull Хельмута Марко.
«Правила ясны, – заявил Марко Auto Bild. – И столь слабое наказание за их нарушение – это что, шутка? Это не справедливо, не соответствует правилам, это нарушает равенство команд перед законом. Мотор Ferrari вызывал целый ряд вопросов, он и так находится в серой зоне с точки зрения легальности. Но ничего не предпринято для того, чтобы это исправить.
Как только у нас появятся обоснованные подозрения в незаконности двигателей Ferrari, мы направим протест. И добьемся, чтобы Скудерия раскрыла все карты, а FIA не закрыла на это глаза».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
«Это что, шутка?». Марко возмутило слабое наказание для Ferrari
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