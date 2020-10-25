В последний раз Шарль Леклер финишировал в первой четверке на Юбилейном Гран При в Сильверстоуне – с тех пор ему порой удавались неплохие квалификации, но в гонках соперники раз за разом оттесняли пилота Ferrari назад.

И лишь в Портимане гонщику удалось прервать череду неудачных выступлений – он финишировал четвертым, причем долгое время не так и сильно отставал от замыкающего тройку Макса Ферстаппена.

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«В первой части дистанции было очень сложно, в том числе из-за дождя, – признался в монегаск, начинавший борьбу на шинах Medium. – У меня возникли серьезные трудности. Именно поэтому я постарался быть терпеливым, и в итоге этот подход оправдался.

Шины прогрелись, я смог обгонять и отыгрываться. Наверное, на первых кругах мы потеряли какое-то время, но до какого-то момента я все равно рассчитывал побороться за подиум. Однако в итоге Макс оказался слишком быстрым».

Он добавил: «огу подтвердить, это была лучшая Ferrari в сезоне. Гонка стала позитивной для команды и для меня. Я рад, что все складывается таким образом. Последние гонки вышли сложными, но сейчас уверенность растет.

Мы были сильны по субботам, однако сталкивались с проблемами по воскресеньям. Сегодня нам были нужны кое-какие ответы, и мы получили их. Я горжусь той работой, которую проделала команда».

При этом Леклер предостерег поклонников Скудерии от излишнего оптимизма: «Они хотят, чтобы мы построили новую машину и бились за победы, но это невозможно. Мы избрали подход с постепенным продвижением вперед, и он работает. Нам надо продолжать в том же духе, я доволен».

После 12 прошедших Гран При Ferrari остается на шестой строчке в Кубке конструкторов, уступая ближайшим соперникам из Renault 27 очков.

Интервью Sky Sports Италия