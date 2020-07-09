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«Это был мой просчет». Квят взял на себя вину за сход в первой гонке

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«Это был мой просчет». Квят взял на себя вину за сход в первой гонке
Автор:
9 июл. 2020 г., 17:05

Спустя несколько дней после Гран При Австрии пилот AlphaTauri сменил тон высказываний относительно эпизода, приведшего к его сходу с дистанции в первой гонке сезона

Квят не смог добраться до финиша в Шпильберге в прошлое воскресенье. Получив во время последнего выезда на трассу машины безопасности свежие мягкие шины, россиянин начал атаковать соперников. В борьбе за восьмую позицию с Эстебаном Оконом Квят слишком широко выехал на поребрик на выходе из шестого поворота и повредил машину. Даниилу удалось продолжить гонку, но совсем скоро на его AlphaTauri разрушилась подвеска.

Сразу после финиша в воскресенье Даниил заявил, что расстроен действиями Окона, который выдавил его на поребрик. Однако спустя несколько дней признал, что сам действовал чересчур неосторожно.

«Мы выбрали агрессивную стратегию в концовке, поставив красные шины, – рассказал Квят в ходе пресс-конференции FIA, – Все работало отлично. Мне кажется, что мы могли набрать немало очков, но к сожалению, я чуть просчитался во время одной из атак и повредил переднее антикрыло на одном из желтых поребриков.

На этом гонка по сути была закончена. Так что да – это был разочаровывающий момент. Но подобные просчеты после долгого времени без гонок могут случаться. Самое главное, что у нас был темп. Я чувствовал себя комфортно в машине. Все выглядело многообещающе, и я с нетерпением жду следующей гонки».

На слишком жесткие поребрики в Австрии пилоты жалуются на протяжении нескольких лет. «Возможно, они и правда слишком суровые, – сказал Квят, отвечая на вопрос о поребриках. – Но в конце концов, это решение того, кто занимался этим вопросом.

Когда я в первый раз приехал сюда в 2014 году, мне понравились поребрики. Они были старомодными, а сразу за ними были трава и гравий. Мне кажется, это уже было здорово. Но по какой-то причине кто-то решил поменять те поребрики на новые, более широкие.

Когда это происходит трассы всегда становятся больше похожи на площадки для парковки. Нужно искать новые обозначения границ, новые препятствия, и часто решением становятся эти желтые большие поребрики. Когда ты их атакуешь, то порой ничего не происходит. Но порой ты просто ломаешь машину. Нет какого-то одного правила. По мне, так трава или гравий – это намного более четкий предел. Но в любом случае это выбор людей, которые занимаются проектированием трасс».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Олег Карпов

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