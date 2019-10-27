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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

«Это был эксперимент». Вольф объяснил тактику Хэмилтона

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«Это был эксперимент». Вольф объяснил тактику Хэмилтона
Автор:
, редактор
27 окт. 2019 г., 21:46

Руководитель Mercedes отметил, что принять верное решение его команда смогла благодаря меньшему давлению на нее после не самой сильной квалификации.

Льюис Хэмилтон сумел выиграть Гран При Мексики за счет очень длинного второго отрезка на шинах Hard. Руководитель Mercedes Тото Вольф признался, что такой выбор был рискованным решением с неизвестным результатом.

«Мы не знали, сумеет ли Льюис сберечь резину, – сказал Вольф в интервью Sky Sports. – Это был эксперимент. Мы видели, что [стартовавший на Hard Даниэль] Риккардо держится хорошо, и подумали, что у Льюиса получится. Но из машины идея ехать 47 кругов наверняка казалась довольно странной».

Хэмилтон и Валттери Боттас стартовали в Мехико со второго и третьего рядов, но на финише оба попали на подиум. По мнению Вольфа, такого успеха его команда добилась, так как была под меньшим давлением, чем Ferrari, чьи пилоты стартовали с двух первых мест.

«Кто ждал такого результата при старте с третьего и шестого мест? Стать в подобной ситуации первым и третьим – редкий итог, – отметил австриец. – Он показывает, что лидерам трудно принимать верные решения, чтобы не выбросить победу. Легче, когда тебе нечего терять».

За три гонки до конца сезона в активе Mercedes 652 очка. За весь прошлогодний чемпионат команда заработала 655.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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