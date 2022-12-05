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Большие боссы Ferrari не простили руководителю команды поражения от Red Bull по итогам сезона-2022. Маттиа Бинотто дорабатывает в Маранелло последний месяц – и кто займет его место с 1 января, пока неизвестно.

Кристиан Хорнер, который в минувшие выходные стал гостем церемонии Autosport Award в Лондоне, высказал свое мнение о перестановках в лагере главных соперников.

«Разумеется, это выбор Ferrari, – отметил глава RBR в интервью Sky Sports. – Кажется, они назначат уже шестого руководителя, с которым мне придется вести сражение за то время, что я возглавляю Red Bull. Но я не особенно удивлен, что они пошли на такой шаг.

Конечно, тому, кто придет, будет сложно. Но в прошедшем сезоне у них была отличная машина, очень быстрая».

Хорнера попросили прокомментировать слухи, будто его самого приглашали в Скудерию.

«Я работаю в команде Red Bull, – ответил Кристиан. – Я занимаюсь этим с самого момента ее создания, и у нас очень тесные связи».

Концовка сезона-22 показала, что соперники из Mercedes смогли разобраться со своими проблемами и включились в спор Red Bull и Ferrari. Победа Джорджа Расселла в Бразилии стала самым весомым тому свидетельством.

«Думаю, оба их пилота провели сезон очень сильно, – отметил Хорнер. – Джордж в первый же год в команде опередил Льюиса [Хэмилтона], что не может не впечатлять. Но Льюис, несомненно, остается на прежнем уровне.

Нет сомнений, что в будущем году они станут очень серьезными соперниками, Ferrari также наверняка прибавит. Так что нас ждет очень непростой чемпионат».