«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari
Глава Red Bull признался, что увольнение Маттиа Бинотто не стало для него неожиданностью
Большие боссы Ferrari не простили руководителю команды поражения от Red Bull по итогам сезона-2022. Маттиа Бинотто дорабатывает в Маранелло последний месяц – и кто займет его место с 1 января, пока неизвестно.
Кристиан Хорнер, который в минувшие выходные стал гостем церемонии Autosport Award в Лондоне, высказал свое мнение о перестановках в лагере главных соперников.
«Разумеется, это выбор Ferrari, – отметил глава RBR в интервью Sky Sports. – Кажется, они назначат уже шестого руководителя, с которым мне придется вести сражение за то время, что я возглавляю Red Bull. Но я не особенно удивлен, что они пошли на такой шаг.
Конечно, тому, кто придет, будет сложно. Но в прошедшем сезоне у них была отличная машина, очень быстрая».
Хорнера попросили прокомментировать слухи, будто его самого приглашали в Скудерию.
«Я работаю в команде Red Bull, – ответил Кристиан. – Я занимаюсь этим с самого момента ее создания, и у нас очень тесные связи».
Концовка сезона-22 показала, что соперники из Mercedes смогли разобраться со своими проблемами и включились в спор Red Bull и Ferrari. Победа Джорджа Расселла в Бразилии стала самым весомым тому свидетельством.
«Думаю, оба их пилота провели сезон очень сильно, – отметил Хорнер. – Джордж в первый же год в команде опередил Льюиса [Хэмилтона], что не может не впечатлять. Но Льюис, несомненно, остается на прежнем уровне.
Нет сомнений, что в будущем году они станут очень серьезными соперниками, Ferrari также наверняка прибавит. Так что нас ждет очень непростой чемпионат».
Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля
Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году
Самое важное:
Слухи: какие появились кандидаты в боссы Ferrari и при чем тут Мекис
Наши итальянские коллеги собрали все сплетни из окрестностей Маранелло и дополнили их информацией своих источников
Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году
Как объяснил Дэвид, дело не в скорости голландского пилота, а в том, что его команде будет куда сложнее построить быструю машину
«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari
Глава Red Bull признался, что увольнение Маттиа Бинотто не стало для него неожиданностью
Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля
Майк Крак рассказал, как двукратный чемпион мира проявил себя по ходу тестов в Абу-Даби – и чем его сходства и отличия его подхода по сравнению с прежним лидером команды