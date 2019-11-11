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Формула 1 / Новость

«Эти засранцы кусают вас справа и слева». Уильямс пожаловалась на соцсети

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«Эти засранцы кусают вас справа и слева». Уильямс пожаловалась на соцсети
Автор:
, Главный редактор
11 нояб. 2019 г., 16:28

Клэр Уильямс заявила, что не собирается отказывается от ключевой должности в команде Формулы 1. Но слова менеджера дают понять, что Уильямс принимает близко к сердцу не только происходящее с коллективом, но и реакцию публики на происходящее.

Ситуация, в которой в последние годы оказалась команда Williams, уже приводили Клэр Уильямс к мысли об отставке. Об этом сама Уильямc, официально являющаяся заместителем главы коллектива, но осуществляющая непосредственное руководство командой, рассказала в недавнем интервью сайту Yahoo Sports.

«Конечно, мне приходят в голову такие мысли. Конечно, я сомневаюсь в себе – полностью избежать этого может только абсолютно равнодушный, даже бездушный человек. Ситуация непростая, но меня постоянно мотивируют коллеги – они даже не думают сдаваться. А я уж тем более не должна. Да и в чем смысл? Если так сделать, на всю жизнь останусь девочкой, которая угробила отцовское наследство».  

По словам Уильямс, она чрезвычайно благодарна своему отцу, который в эти непростые для команды времена ни разу не ставил под сомнение пригодность дочери для занимаемой ей должности.

«Он тоже меня сильно мотивирует и поддерживает. Ему не надо рассказывать, что и как – он ведь сам в свое время был в непростых ситуациях. Конечно, в те годы, к примеру, не было соцсетей. Эти засранцы не кусали вас справа и слева. Но чем сильнее прессинг, тем меньше у меня желания все бросить. Наоборот, я готова работать еще активнее – и уверена, что эта работа в итоге будет вознаграждена.

Я запросто могла остаться домохозяйкой, и все было бы гораздо проще. Но я никогда не делала простого выбора. Не хочу, чтобы сыну, когда он вырастет, рассказывали: мол, твой дед был великий руководитель команды Ф1, а твоя мама все погубила. Просто прекрасная была бы сказочка для мальчика».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Кирилл Качнов

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