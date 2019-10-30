«Эти критики – просто кошмар». Большое интервью с Феттелем

Вернемся к зимним тестам. Помню, в команде царила довольно оптимистичная атмосфера.

Да, было здорово.

Где и когда вы поняли, что выиграть чемпионат уже не получится?

У нас был потрясающий первый день тестов, машина была действительно хороша. По сравнению с соперниками, наша первая неделя сложилась очень удачно. Снаружи все радовались, но в команде мы всегда были спокойны.

Вторая неделя тестов была более реалистичной с точки зрения нашего потенциала. И, честно говоря, когда мы приехали в Австралию и обнаружили, что мы позади – это стало для нас сюрпризом. Затем в следующих нескольких гонках расстановка сил была не очень ясна, потому что мы приехали в Бахрейн и там смотрелись довольно сильно.

Потом мы отправились в Китай – и там снова оказались позади. Мы были удивлены этой последовательностью взлетов и падений, но после четырех или пяти гонок картина стала более ясной, и особенно после Барселоны мы поняли, что мы недостаточно быстры

В этот момент мы засучили рукава и поняли, что мы не в том положении, в каком хотели быть, и вместо того, чтобы сражаться с нашими противниками, нам пришлось сражаться сами с собой. В Mercedes становились все сильнее и сильнее, гонка за гонкой. А мы сначала пытались нащупать твердую почву, и как только нам удалось, мы поняли, что уже позади. Мы понимали, что уже не сможем в одночасье изменить ситуацию.

Насколько тяжело проводить сезон, когда понимаешь, что цель недостижима? Когда наступает такой уик-энд, после которого понимаешь, что всё кончено?

В каком-то смысле очень скоро становишься реалистом, потому что видишь, что происходит. Но затем пытаешься отогнать от себя эту мысль, потому что хочешь доказать обратное, но потом снова терпишь неудачу. Снова и снова терпишь неудачу, пытаясь доказать обратное. Пытаешься не видеть реальное положение вещей, представлять себе всё иначе. Чувства не самые приятные. Но в конце концов приходится сдаться, после четырех или пяти гонок признаешься себе: «Хорошо, так – значит так». Возможно, лучше приходить к этой мысли постепенно, чем внезапно понять, что окажешься вне игры – для меня это сложнее. Но ситуация неприятная в любом случае.

Фото: Ferrari

Вы пилотировали пять машин Ferrari в Формуле 1. Для широкой публики это просто пять красных машин. Но насколько важно сразу добиться правильных ощущений от машины, которая каждый год новая?

Очень важно. Некоторые говорят: "Ах, в наши дни гонщик не имеет значения". Но я не согласен. Если вы чувствуете себя комфортно в машине, если вы чувствуете, что все под контролем, тогда вы можете многое изменить. Но вам нужно правильная машина, нужны правильные инструменты, нужна команда, которая сможет быстро развивать машину. Нужно делать все возможное, чтобы чувствовать себя за рулем как дома.

И в этом плане первый день зимних тестов был очень хорош. Потом мы потеряли эти ощущения, очень долго с большим трудом пытались их вернуть, но не получилось. Это не помогло мне извлечь всё из машины.

Но у меня сразу было четкое представление о том, чего не хватало, в том числе благодаря опыту предыдущих сезонов. Но мы не знали, как найти решение проблемы. И даже когда стало ясно, как все исправить, потребовалось время, потому что это не происходит по нажатию одной кнопки.

Потребовалась не одна ночь...

Да. Такие вещи требуют времени, но оно того стоит. Чтобы добиться производительности, вам нужна машина, которая действительно быстра, и за рулем которой должно быть комфортно, чтобы можно было добиваться от нее максимума.

Верно ли говорить, что после апгрейда в Сингапуре ощущения от машины улучшились?

Да, верно.

Дело было в том, что машина не соответствовала вашему стилю пилотажа?

Не совсем – я думаю, что это вопрос доверия. Гонщик хочет понять поведение машины, предвидеть ее реакцию в различных ситуациях, а когда это чувство появляется, то можно предсказывать, прогнозировать.

Знаете, можно спорить только об одном моменте, который заключается в том, что тотальный контроль над машиной – всего лишь иллюзия. Но я верю, что действительно можно предсказать поведение машины, когда есть уверенность в ней. Когда это удается, можно извлечь больше из себя, добиться от машины большего.

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

В четверг перед Гран При Сингапура на пресс-конференции вас спрашивали о возможном уходе из Формулы 1. Три дня спустя вы выиграли гонку. Насколько сложно морально справляться со скоростью изменения мнения о вас?

Нет, это не так уж сложно. Трудно не обращать на всё это внимания. Мир меняется очень быстро, люди быстро меняют мнение. Считаю, что люди судят очень поспешно. Такое происходит не только в Формуле 1. Если вы посмотрите на другие виды спорта, взглянете за пределы спорта, на политику...

Там то же самое.

Это просто кошмар, каждый день люди думают сначала так, а потом по-другому. Лично мне не нравится такой подход, потому что если вы действительно верите во что-то, вы не можете изменить свое мнение в одночасье, если у вас нет явных причин.

Но есть те, кто на следующий день свое мнение меняет. Возвращаясь к вопросу, не так сложно справляться с этими ситуациями, потому что вы знаете, что мнения меняются очень быстро. Однако иногда они могут создавать напряженность, могут возникнуть ситуации, в которых определенные суждения или мнения влияют на команду, потому что команда состоит из людей, увлеченных этим видом спорта.

Если происходит что-то негативное, требуется время, чтобы выкинуть это из головы людей. Забавно, когда за три дня до этого все говорят, что всё плохо, а после одной гонки все говорят, что всё замечательно. Мне это не доставляет проблем, я здесь уже давно, и у меня уже были взлеты и падения.

Фото: Ferrari

В истории Формулы 1 было немного гонщиков, которые не подчинялись командным приказам. «Нет» отвечали Карлос Рейтеман, Рене Арну, Михаэль Шумахер, Макс Ферстаппен однажды... Вы тоже вошли в этот список.



Я никогда не говорил «нет».

Мы хорошо помним Гран При Малайзии 2013 года и ваш ответ «нет» на приказ оставаться вторым позади Марка Уэббера. Знаменитое кодовое сообщение «Мульти-21», которое вы проигнорировали, выиграв гонку...

Ах, да. Да [с улыбкой ответил Феттель, – прим.ред].

Как вы думаете, иногда гонщик должен сказать «нет» из уважения к своей карьере и своей спортивной истории?

Да, но я думаю, что это сложно, особенно в наше время. Формула 1 за последние 20 лет стала командным видом спорта. Если сравнивать ее с 70-и, 80-и или началом 90-х, то пилот был главной фигурой, вокруг него была команда, он был лидером.

Я считаю, что сегодня у пилота гораздо больше ответственности за команду, за профессионалов, которые помогают и поддерживают. В случае с Ferrari, я думаю, справедливо сказать, что команда важнее, чем что-либо еще. Важнее, чем гонщик.

Есть ситуации, когда вы находитесь в машине, и вам трудно получить полную картину происходящего, вы не можете видеть всё. Многое зависит от ситуации. Не думаю что стоит говорить «он был прав, он был неправ».

Что касается ситуации с Марком, нужно учитывать, что мы работали вместе в течение многих лет. Не думаю, что нам удалось очень хорошо сработаться [улыбается Себастьян, – прим.ред]. Однажды настал день, когда меня попросили что-то сделать. Но я никогда раньше не получал одолжения, так почему я должен давать одолжение сейчас? Почему я должен был это делать? Это была особая ситуация. В конце концов, нужно заботиться о себе. Нужно уметь постоять за себя и за то, что по вашему мнению правильно. Будете ли вы по итогу правы или нет – это совсем другая история».

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В Формуле 1 новое поколение пилотов, родившихся в 1997 году. Они на десять лет младше вас. Как думаете, у этих гонщиков другой подход на трассе? Они более агрессивны? И они такие просто потому, что молоды?

Они гораздо чаще смотрят в мобильные телефоны. Вот в чем большая разница. Но такое у них поколение. Но, помимо этого, я не думаю, что основные ингредиенты изменились – в конце концов гонщик должен быть быстрым. И Макс, и Шарль, и Джордж, который сейчас не может показать себя из-за плохой машины – быстрые ребята.

Я не был удивлен их скоростью, это было видно еще по картингу. Еще тогда было ясно, что приближается очень интересное поколение пилотов. Приятно видеть, что они попали в главную категорию автоспорта. Это сложный вид спорта, очень дорогой, и не всегда легко отделить талант от возможностей. Есть примеры, когда у гонщика была скорость, но он попал в неправильное время и неправильное место. Но в целом, приятно видеть, что в Ф1 попадают гонщики, которые этого заслуживают».

Льюис Хэмилтон идет к шестому титулу. Можем ли мы считать его одним из лучших гонщиков в истории?

Мы должны так считать. Как иначе? Придется! Как по мне, всё предельно ясно. Он давно занимается этим видом спорта и является одним из самых успешных пилотов. После Михаэля справедливо упоминать его имя.

Формула 1 изменилась, сейчас у нас больше гонок, больше шансов выиграть больше гонок, чем когда-либо. Поэтому я считаю, что неправильно сравнивать статистику, сырую статистику, возвращаться к Аскари, Фанхио.

Каждый гонщик должен быть оценен в свое время, и Льюис, несомненно, большой профессионал, который выделяется среди всех гонщиков своего поколения.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Вы неоднократно заявляли, что мечтали выступать за Ferrari с самого детства. Насколько реальность отличается от мечты, которая осуществилась?

В мечтах все складывается идеально. Я все еще верю в свою мечту, я все еще верю, что все получится. Конечно, нынешняя ситуация не идеальна. Получается не всё.

У нас были хорошие сезоны, мы проводили отличные гонки, но в целом этого было мало. Мы не были так близки к нашим противникам, как хотели, мы не набрали достаточно очков. Реальность такая, какая есть. Но я хочу подчеркнуть, что я доволен той реальностью, в которой нахожусь. Как команда мы развиваемся и делаем это в правильном направлении. Мы должны сделать последний шаг. Мы пытались сделать его последние два или три года.

Я не жалею ни о чем, потому что я все еще следую этой мечте, потому что пилотировать самую быструю машину на стартовой решетке это большая часть.

Наблюдая за прогрессом, достигнутым командой в этом году, можно подумать, что в 2020 году вы начнете с отличной базы?

Автомобиль следующего сезона будет эволюцией нынешнего, и иначе быть не может, так как правила одинаковы. А проблемы, решенные в этом году, должны стать гарантией получения лучшего автомобиля с самого начала. Произойдут некоторые изменения, оптимизация, я ожидаю, что мы найдем пространство для увеличения производительности.

Множество людей обсуждают возможность не менять правила в 2021-м...

Ну, пфф... Знаете, мы уже видели, что чем дольше действуют правила, тем плотнее пелотон. Правда, это работает для первых трех команд, потому что отставание других коллективов достаточно большое. Было бы намного лучше, если машины в целом были ближе друг к другу.

Я считаю, что лучшие команды и лучшие гонщики все равно будут впереди, независимо от того, какие будут правила. Но наверняка будет лучше, если команды будут еще ближе друг к другу, гонки станут зрелищнее, может быть однажды кто-то из середины пелотона окажется на первом ряду, на подиуме. Думаю, для этого есть некоторые идеи, но, очевидно, по 2021 году еще ничего не решено. Как все будет – увидим в ближайшие пару месяцев.

В этом плане вы настроены оптимистично?

Да не знаю. Надеюсь, что все изменения будут положительными. Неважно, какого цвета твоя форма – думаю, что Формула 1 в ее нынешнем виде слишком дорога, огромные деньги уходят на поиск крох производительности, и было бы неплохо, если бы этот процесс был упрощен.

Очевидно, что всегда есть тонкая грань между сохранением ДНК Формулы 1 и попыткой уравнять всех. Не думаю, что нам нужно Формула 1 с одинаковыми двигателями, потому что это будет уже не Формула 1. Но что-то нужно делать, потому что иначе в будущем придется тяжело.

Ferrari – это место, где вы хотите закончить свою карьеру? Думали об этом, или есть другие варианты?

Я не люблю заглядывать слишком далеко. Думаю, что это во многом будет зависеть от того, какими будут правила. Думаю, также это зависит и от следующего года. От этого и будем отталкиваться.