Этап в Зандфорте останется в календаре Ф1 до 2025 года
Домашняя гонка Макса Ферстаппена пользуется таким успехом у болельщиков, что контракт с ее организаторами продлили еще на два года
Зандфорт принимал этапы Гран При до 1985 года, но его возвращение стало неизбежным после того, как в Ф1 заблистала звезда Макса Ферстаппена. После реконструкции и пандемийной паузы гонка вернулась в календарь в 2021-м – и 100-тысячные трибуны были заполнены до отказа.
По информации источников, после такого успеха боссы Ф1 сразу предложили голландской стороне новый, более долгий контракт взамен первоначального, рассчитанного до конца 2023 года – но те все же предпочли взять небольшую паузу и посмотреть на динамику зрительского интереса.
В четверг рано утром стало известно, что соглашение о проведении Гран При Нидерландов продлили еще на два года – до конца 2025-го.
Несмотря на то, что даже после реконструкции в Зандфорте, который открылся еще в конце 40-х годов, довольно сложно обгонять, и гонки здесь получаются не слишком зрелищными, два титула Макса гарантируют хорошую посещаемость этого этапа в будущем.
Кроме того, этот Гран При отличается удобством доступа для зрителей и большим количеством негоночных мероприятий, что тоже нравится публике.
Обе прошедшие гонки после возвращения Ф1 в Зандфорт выиграл Ферстаппен, хотя в 2022-м году заезды пришлось несколько раз по ходу уик-энда прерывать из-за чрезмерной активности болельщиков, которые зажигали дымовые шашки и кидали их на асфальт.
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