Этап в Турции могут отменить во второй раз. Все из-за Японии

Этап на трассе «Стамбул-парк» первоначально был запланирован на начало лета, он появился в качестве замены Гран При Канады. Однако затем турецкую гонку пришлось отменить, так как страна попала в «красный» список британских властей.

Это значит, что любой въезжающий из Турции обязал провести десять дней в специальном карантинном отеле – применительно к персоналу команд Ф1 подобное означает фактическую остановку чемпионата на две недели.

Про Турцию вспомнили вновь, когда о невозможности принять гонку объявили в Сингапуре. Сейчас уик-энд в Стамбуле намечен на 1-3 октября. Однако судьба гонки вновь оказалась под вопросом.

Серхио Перес, Racing Point RP20, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

В чем же дело? Как пишет немецкое издание AMuS, все дело тут в Гран При Японии. На настоящий момент календарь осенней части сезона выглядит вот как:

ГП России: 26 сентября

ГП Турции: 3 октября

ГП Японии: 10 октября

ГП США: 24 октября

Как легко заметить, этапы в Сочи, Стамбуле и Сузуке идут без пауз. Это значит, что участники Ф1 будут переезжать с трассы на трассу, не возвращаясь на базы.

Турция остается в «красном» британском списке, но если гонка в Японии состоится, то механики и инженеры будут возвращаться именно из этой страны. То, что до этого они побывали в Турции, при этом роли не играет.

Но если Гран При на «Сузуке» в итоге отменят, то сценарий окажется таким же, каким уже был в июне. Вероятность, что в командах согласятся на карантин сотрудников (даже если формально на это есть время), почти исключено.

Таким образом, если Гран При Японии не состоится, Формула 1 потеряет не одну, а сразу две гонки. Стоит отметить, что MotoGP и WEC уже объявили, что в этом году не поедут в эту страну.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сейчас в Японии продолжаются Олимпийские игры, и окончательного решения по судьбе Гран При можно ожидать только после их завершения 8 августа. AMuS пишет, что Формула 1 стремится определиться как можно раньше, чтобы иметь возможность для маневра.

При этом руководство спорта сейчас ведет переговоры с британским правительством, чтобы попробовать добиться ослабления карантинных правил для тех, кто работает в чемпионате.