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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Этап в Турции могут отменить во второй раз. Все из-за Японии

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Британские правила карантина продолжают давлеть над календарем Ф1 – причем порой очень необычным образом

Этап в Турции могут отменить во второй раз. Все из-за Японии

Этап на трассе «Стамбул-парк» первоначально был запланирован на начало лета, он появился в качестве замены Гран При Канады. Однако затем турецкую гонку пришлось отменить, так как страна попала в «красный» список британских властей.

Это значит, что любой въезжающий из Турции обязал провести десять дней в специальном карантинном отеле – применительно к персоналу команд Ф1 подобное означает фактическую остановку чемпионата на две недели.

Про Турцию вспомнили вновь, когда о невозможности принять гонку объявили в Сингапуре. Сейчас уик-энд в Стамбуле намечен на 1-3 октября. Однако судьба гонки вновь оказалась под вопросом.

Серхио Перес, Racing Point RP20, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Серхио Перес, Racing Point RP20, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

В чем же дело? Как пишет немецкое издание AMuS, все дело тут в Гран При Японии. На настоящий момент календарь осенней части сезона выглядит вот как:

  • ГП России: 26 сентября
  • ГП Турции: 3 октября
  • ГП Японии: 10 октября
  • ГП США: 24 октября

Как легко заметить, этапы в Сочи, Стамбуле и Сузуке идут без пауз. Это значит, что участники Ф1 будут переезжать с трассы на трассу, не возвращаясь на базы. 

Турция остается в «красном» британском списке, но если гонка в Японии состоится, то механики и инженеры будут возвращаться именно из этой страны. То, что до этого они побывали в Турции, при этом роли не играет.

Но если Гран При на «Сузуке» в итоге отменят, то сценарий окажется таким же, каким уже был в июне. Вероятность, что в командах согласятся на карантин сотрудников (даже если формально на это есть время), почти исключено. 

Таким образом, если Гран При Японии не состоится, Формула 1 потеряет не одну, а сразу две гонки. Стоит отметить, что MotoGP и WEC уже объявили, что в этом году не поедут в эту страну.

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Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сейчас в Японии продолжаются Олимпийские игры, и окончательного решения по судьбе Гран При можно ожидать только после их завершения 8 августа. AMuS пишет, что Формула 1 стремится определиться как можно раньше, чтобы иметь возможность для маневра.

При этом руководство спорта сейчас ведет переговоры с британским правительством, чтобы попробовать добиться ослабления карантинных правил для тех, кто работает в чемпионате. 

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