«Эта страница закрыта». Тодт отказался помогать Ferrari

Недавний Гран При Тосканы стал для Ferrari 1000-м этапом чемпионатов мира. По этому поводу марка устроила громкие празднования – которые, впрочем, не смогла подкрепить результатами на трассе.

Президент FIA Жан Тодт стал гостем этапа в Муджелло и юбилейных торжеств. Однако, по словам бывшего главы Скудерии, с именем которого связаны громкие успехи начала 2000-х, сейчас он не испытывает к Ferrari сентиментальных чувств.

«Это солидная цифра, но она не будит во мне никаких эмоций, – признался Тодт в интервью Auto Motor und Sport. – В детстве я был фанатом Ferrari, потом работал на них, а сейчас я просто нейтральный зритель. Моя страница в Ferrari закрыта».

На вопрос о том, что бы он посоветовал Ferrari, попавшей в глубокий кризис, Тодт припомнил, что в свое время ему пришлось решать в Маранелло куда более сложную задачу.

«Мне не нравится, когда у кого-то сложности, кто бы это ни был, – ответил француз. – Именно поэтому в первую очередь вам всегда надо разобраться в причинах проблем.

Могу лишь сказать, что сегодняшнюю Ferrari не сравнить с той командой, которую я возглавил в 1993 году. Сейчас у них есть отличный базис, сильная структура. Хотелось бы мне иметь такую в свое время».