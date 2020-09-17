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Формула 1 / Новость

«Эта страница закрыта». Тодт отказался помогать Ferrari

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«Эта страница закрыта». Тодт отказался помогать Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

Президент FIA признался, что юбилей бывшей команды не принес ему никаких особенных эмоций

Недавний Гран При Тосканы стал для Ferrari 1000-м этапом чемпионатов мира. По этому поводу марка устроила громкие празднования – которые, впрочем, не смогла подкрепить результатами на трассе. 

Президент FIA Жан Тодт стал гостем этапа в Муджелло и юбилейных торжеств. Однако, по словам бывшего главы Скудерии, с именем которого связаны громкие успехи начала 2000-х, сейчас он не испытывает к Ferrari сентиментальных чувств.

«Это солидная цифра, но она не будит во мне никаких эмоций, – признался Тодт в интервью Auto Motor und Sport. – В детстве я был фанатом Ferrari, потом работал на них, а сейчас я просто нейтральный зритель. Моя страница в Ferrari закрыта». 

На вопрос о том, что бы он посоветовал Ferrari, попавшей в глубокий кризис, Тодт припомнил, что в свое время ему пришлось решать в Маранелло куда более сложную задачу. 

«Мне не нравится, когда у кого-то сложности, кто бы это ни был, – ответил француз. – Именно поэтому в первую очередь вам всегда надо разобраться в причинах проблем.

Могу лишь сказать, что сегодняшнюю Ferrari не сравнить с той командой, которую я возглавил в 1993 году. Сейчас у них есть отличный базис, сильная структура. Хотелось бы мне иметь такую в свое время».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жан Тодт
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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