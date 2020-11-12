Эстонец Випс стал запасным гонщиком Red Bull в Стамбуле

Юри Випс пользуется поддержкой «Красного быка» с конца 2018 года. В нынешнем сезоне он должен был стартовать в японской Суперформуле, однако карантинные ограничения сорвали эти планы, и эстонец с середины чемпионата подключился к Формуле 2, где уже побывал на подиуме.

Из объявления Red Bull о том, что именно он станет резервным пилотом команды Ф1 на Гран При Турции, следует, что 20-летний Випс проехал необходимые 300 км на машине Формулы 1 и получил Суперлицензию, чтобы в случае необходимости заменить по ходу уик-энда кого-то из основных гонщиков.

Он будет выполнять эту функцию как для Red Bull, так и для AlphaTauri. Прежде резервистами команд были Себастьен Буэми и Сержиу Сетте-Камара. Однако швейцарец в этот уик-энд занят на этапе WEC в Бахрейне, а о причинах отсутствия бразильского гонщика точной информации нет.

У Випса сейчас есть 32 балла Суперлицензии – за победу в Формуле 4 и два четвертых места в «старой» и «новой» Формуле 3 за три последних сезона. И хотя для выступлений в Ф1 требуется 40 баллов, Юри стал одним из тех, кому помог особый порядок получения Суперлицензии – из-за коронавируса FIA снизила планку до 30 баллов, если программу гонщика нарушил форс-мажор.

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При этом дальнейшие выступления Випса в Формуле 2 сейчас под вопросом: прежде он заменял травмированного Шона Гелаэля в составе DAMS, однако тот восстановился после аварии в Барселоне и готовится вернуться за руль по ходу двойного финала в Бахрейне.

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