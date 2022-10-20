«Есть процессуальные проблемы». FIA о тракторе на «Сузуке»

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Во время прошедшего Гран При Японии, когда на трассу выехал автомобиль безопасности после вылета Карлоса Сайнса, догоняющий пелотон Пьер Гасли были сильно напуган, увидев на трассе трактор.

Гонка проходила в дождь, в условиях плохой видимости, и хотя трактор ехал с стороне от траектории пилотов, Гасли смог увидеть его лишь в последний момент и вряд ли успел б

ы увернуться, окажись он прямо по курсу.

Ситуация оказалась особенно напряженной, так как именно на этой трассе в 2014 году в аварию попал Жюль Бьянки. Он вылетел с трассы и влетел под похожий трактор, который убирал разбитый болид Адриана Сутиля. Бьянки получил повреждение мозга и так и не пришел в сознание. Летом следующего года было объявлено о его смерти.

Вчера после заседания Всемирного совета FIA по спорту было объявлено, что в Федерации провели расследование инцидента этого года и выявили «процессуальные проблемы», которые и привели к появлению трактора на трассе.

По спортивным правилам, трактор-эвакуатор и маршалы могут появиться на трассе только после разрешения дирекции гонки. Какие именно недочеты в прописанной процедуре были допущены пока не известно. Более детальную информацию в FIA обещают придать гласности в самое ближайшее время.