«Есть процессуальные проблемы». FIA о тракторе на «Сузуке»
Федерация признала, что в спортивных правилах надо что-то менять, чтобы не допустить повторения ситуации
Во время прошедшего Гран При Японии, когда на трассу выехал автомобиль безопасности после вылета Карлоса Сайнса, догоняющий пелотон Пьер Гасли были сильно напуган, увидев на трассе трактор.
Гонка проходила в дождь, в условиях плохой видимости, и хотя трактор ехал с стороне от траектории пилотов, Гасли смог увидеть его лишь в последний момент и вряд ли успел б
ы увернуться, окажись он прямо по курсу.
Ситуация оказалась особенно напряженной, так как именно на этой трассе в 2014 году в аварию попал Жюль Бьянки. Он вылетел с трассы и влетел под похожий трактор, который убирал разбитый болид Адриана Сутиля. Бьянки получил повреждение мозга и так и не пришел в сознание. Летом следующего года было объявлено о его смерти.
Вчера после заседания Всемирного совета FIA по спорту было объявлено, что в Федерации провели расследование инцидента этого года и выявили «процессуальные проблемы», которые и привели к появлению трактора на трассе.
По спортивным правилам, трактор-эвакуатор и маршалы могут появиться на трассе только после разрешения дирекции гонки. Какие именно недочеты в прописанной процедуре были допущены пока не известно. Более детальную информацию в FIA обещают придать гласности в самое ближайшее время.
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