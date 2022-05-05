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«Есть правила, мы им следуем». В Haas ответили на претензии соперников

Технический директор Симоне Реста рассказал, что его волнует лишь то, как сделать машины быстрее – а кооперация с Ferrari ничего не нарушает

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Есть правила, мы им следуем». В Haas ответили на претензии соперников
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С самого дебюта в Формуле 1 команда Haas сделала ставку на тесное техническое сотрудничество с Ferrari – сейчас у нее даже есть собственный кластер на базе Скудерии в Маранелло. 

В минувшем сезоне Haas вела борьбу в самом конце пелотона, но после смены регламента заметно усилилась и сейчас идет восьмой в Кубке конструкторов, уступая всего десять очков пятому месту Alfa Romeo. 

Это возродило разговоры в паддоке о том, что американцы слишком плотно взаимодействуют с Ferrari, не являясь полноценным конструктором. Репортеры попросили технического директора Haas Симоне Ресту прокомментировать эту ситуацию

«Знаете, я, честно говоря, занят своей собственной работой, – ответил тот. – Мы занимаемся машиной, стараемся улучшить ее, сделать быстрее. Все, о чем вы говорите, лежит в иной плоскости. Мы лишь знаем, что существуют правила, которые необходимо соблюдать при движении вперед. И больше тут сказать нечего».

Итальянец добавил, что между машинами Ferrari и Haas действительно есть сходства – но это в той или иной степени относится к технике любых команд в паддоке.

«Посмотрите на фото, и вы легко найдете много схожих решений между машинами, – объяснил Реста. – Думаю, для каждого прежде всего важно хорошо выполнять свою работу и концентрироваться на собственных задачах. 

От команды вроде нашей, из середины пелотона, кто-то мог не ожидать таких результатов. Но такова уж жизнь. Мы старались найти верные решения, сделать все правильно – и вот что получилось».

Он продолжил: «Мы не ожидали столь сильного "козления", как получили в итоге, так что тут еще нужно разбираться. Да и вообще в первый год новых правил с машиной нужно много работать, чтобы раскрыть ее потенциал. 

Мы не спешим, стараясь делать все в свое время, чтобы двигаться вперед. Думаю, нам это по силам».

Говоря об особенностях Haas VF-22, технический директор отметил: «В целом пилоты ей довольны. Если что-то и надо улучшить, то это поведение в быстрых поворотах. Но в целом машина хорошо показывает себя в любых условиях.

Нам просто надо продолжать работу – если все сделать правильно и показать свой максимум, нам по силах добиться поставленных целей».

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