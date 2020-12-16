Формула 1 завершила сезон 2020 года однодневной сессией на «Яс-Марине». Поскольку участвовать в ней могли лишь молодые пилоты и те, кто не выступал в регулярном чемпионате, команда Ferrari выбрала воспитанника своей Академии Роберта Шварцмана и гонщика GT Антонио Фуоко.

По итогам вторника именно россиянин оказался в Абу-Даби лучшим – если учитывать пройденные круги. Роберт проехал по трассе 129 раз, при этом по скорости стал 11-м, уступив 1,8 секунды быстрейшему времени Фернандо Алонсо и остановившись в трех с небольшим десятых от Фуоко.

«Отличные ощущения, просто потрясающие, – сказал петербуржец пресс-службе команды после дебюта в кокпите SF1000. – Мечта стала реальностью. Знаете, еще в детстве, наблюдая за победами Ferrari, я мечтал: «Наступит тот день, когда я сам сяду за руль одной из этих машин». Это произошло сегодня – и было очень здорово.

Есть ощущение, что это только начало. Тот момент, когда понимаешь – ты только приступил к работе и должен трудиться изо всех сил и прогрессировать. Я очень рад, что дошел до этого момента, сделал очередной шаг к своему будущему. Это прекрасно.

День вышел не самым простым, сейчас я сильно устал, так как пришлось узнать очень много нового. Большой объем информации и много езды.

У меня побаливает задняя часть шеи, это от сильных торможений. Но за исключением этого я в полном порядке. С точки зрения управления эта машина проще Ф2, так что тут никаких проблем не возникло. Сегодня я проехал больше всех кругов, и каждый из них доставил мне отличные ощущения».

129 кругов по «Яс-Марине» составили в общей сложности 716,4 км – это дистанция почти двух с половиной Гран При.