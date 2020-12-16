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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Новость

«Есть ощущение, что это только начало». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari

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«Есть ощущение, что это только начало». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

Российский пилот провел день за рулем алой SF1000 – после чего поделился впечатлениями о том, как это было

Формула 1 завершила сезон 2020 года однодневной сессией на «Яс-Марине». Поскольку участвовать в ней могли лишь молодые пилоты и те, кто не выступал в регулярном чемпионате, команда Ferrari выбрала воспитанника своей Академии Роберта Шварцмана и гонщика GT Антонио Фуоко. 

По итогам вторника именно россиянин оказался в Абу-Даби лучшим – если учитывать пройденные круги. Роберт проехал по трассе 129 раз, при этом по скорости стал 11-м, уступив 1,8 секунды быстрейшему времени Фернандо Алонсо и остановившись в трех с небольшим десятых от Фуоко. 

«Отличные ощущения, просто потрясающие, – сказал петербуржец пресс-службе команды после дебюта в кокпите SF1000. – Мечта стала реальностью. Знаете, еще в детстве, наблюдая за победами Ferrari, я мечтал: «Наступит тот день, когда я сам сяду за руль одной из этих машин». Это произошло сегодня – и было очень здорово. 

Есть ощущение, что это только начало. Тот момент, когда понимаешь – ты только приступил к работе и должен трудиться изо всех сил и прогрессировать. Я очень рад, что дошел до этого момента, сделал очередной шаг к своему будущему. Это прекрасно. 

День вышел не самым простым, сейчас я сильно устал, так как пришлось узнать очень много нового. Большой объем информации и много езды. 

У меня побаливает задняя часть шеи, это от сильных торможений. Но за исключением этого я в полном порядке. С точки зрения управления эта машина проще Ф2, так что тут никаких проблем не возникло. Сегодня я проехал больше всех кругов, и каждый из них доставил мне отличные ощущения».

129 кругов по «Яс-Марине» составили в общей сложности 716,4 км – это дистанция почти двух с половиной Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Пилоты Роберт Шварцман
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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