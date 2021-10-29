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Формула 1 Новости

Есть ли альтернатива штрафам за моторы? Боссы команд ответили

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Среди болельщиков перестановки по решетке за перерасход компонентов считаются непопулярной мерой. А как на этот вопрос смотрят в паддоке?

Есть ли альтернатива штрафам за моторы? Боссы команд ответили

Последние Гран При Формулы 1 не обходятся без того, чтобы кто-то из топ-пилотов терял добытую в квалификации позицию и начинал борьбу из глубины стартовой решетки из-за штрафа за использование лишних двигателей. 

В нынешнем сезоне команды могут использовать в течение сезона по три блока внутреннего сгорания, турбины и мотор-генератора MGU-H, и также по два набора других компонентов для каждого из пилотов. За превышение этого количества следует перестановка.

Подобные меры действуют в Ф1 не первый год, при этом нормы расхода деталей постоянно сокращаются. Из-за этого во второй части чемпионата стартовая решетка традиционно имеет много отличий от итогов квалификации, что осложняет болельщикам восприятие происходящего. 

«Думаю, нынешняя система штрафов довольно жестока, – признал глава Mercedes Тото Вольф. – Чтобы избежать наказания, нам приходится разрабатывать силовые установки таким образом, чтобы они работали на пиковой мощности всего несколько гонок. 

Если изменить правила и отказаться от перестановок пилотов и заменить их, например, на очки в Кубке конструкторов, это приведет только к тому, что в погоне за личным титулом команды будут постоянно ставить новые моторы. 

Думаю, если получится придумать какое-то хорошее решение, то его обязательно надо будет изучить. Действующая сейчас система свивает новых болельщиков с толку: каждая замена мотора приводит к потере то десяти, то пяти позиций. Понятно, что это не очень здорово, но я не могу придумать, как поступить иначе». 

Детали силовой установки Red Bull RB16B

Детали силовой установки Red Bull RB16B

Фото: Джорджо Пиола

С Вольфом согласился и его коллега из McLaren Андреас Зайдль.

«Я согласен с тем, что нынешняя система наказаний далека от идеала, – сказал немец. – Но надо признать честно, я не могу предложить что-то альтернативное. Давайте предположим, что вместо трех моторов за сезон мы вернем четыре.

Тогда все начнут ставить пятые двигатели, и история повторится. Дело в том, что команды автопроизводителей соперничают настолько остро, что все технологии до абсолютного предела и даже заходят за него. Потому в итоге поломки неизбежны. Потому мы просто согласились принять действующие правила.

Кристиан Хорнер из Red Bull и вовсе попросил смягчить действующие ограничения.

«Я никогда не был поклонником двух или трех моторов на сезон, – сказал британец. – У нас в любом случае никогда не получалось использовать за год меньше четырех. И мне кажется, что в будущем этот вопрос стоит пересмотреть.

В любом случае, если начнутся разговоры про всего два мотора, это будет ошибкой. Тут нужно отыскать разумный баланс».

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