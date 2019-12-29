«Есть еще люди, которые меня ценят». Кубица подвел итоги 2019 года

Роберт Кубица вернулся в Формулу 1 после восьми лет вынужденного отсутствия из-за серьезного повреждения руки в раллийной аварии. В 2019 году он выступал за команду Williams, которой принес единственное очко в чемпионате.

Тем не менее, Кубица регулярно проигрывал своему молодому напарнику Джорджу Расселлу и ни разу за весь сезон не сумел опередить его в квалификации. В итоге поляк принял решение покинуть команду после окончания сезона.

Несмотря на неудачное выступление, о возвращении в Формулу 1 Кубица не жалеет.

«Это был важный рубеж, – заявил польский гонщик. – Честно сказать, вернувшись в Формулу 1, я закрыл предыдущую главу в своей жизни, которая, возможно, была самой значимой. Я имею ввиду ту ситуацию, в которой я оказался после аварии 2011 года.

Теперь я вновь был в Формуле 1, хотя сезон, конечно, выдался тяжелым. Я бился за то, чтобы вернуться в чемпионат, но хотел быть участником хороших гонок, показывать результаты, так что жаль, что этого так и не удалось достичь.

Сложно сказать, стоило ли возвращаться. Но я такой человек, который любит принимать вызовы, стараться достичь каких-то целей. Для меня не было иного пути, кроме как все эти годы стремиться вернуться в большой автоспорт.

Мне также было важно понять для самого себя, могу ли я вернуться за руль. Я пропустил много лет, и к тому же у меня есть некоторые физические ограничения. Но уж если задаваться вопросом о том, стоило ли, то да, стоило.

Сказать честно, возвращаясь в Формулу 1, я не задумывался о своей карьере в долгосрочной перспективе. Речь шла о том, чтобы исполнить мое собственное желание, и я буду помнить об этом всю жизнь. Думаю, что люди увидели: раз я могу управлять машиной Формулы 1, то и со всем остальным справлюсь. С другой стороны, результаты этого сезона меня не красят.

К счастью, все еще есть люди, которые высоко меня ценят и которые знают, что гонками мои таланты не ограничиваются».