«Если вас трясет, оставайтесь дома». Тост осадил пилотов Ф1

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В последнее время вопрос повышенных физических нагрузок в Формуле 1 встал настолько остро, что FIA даже выпустила специальную техническую директиву для контроля за «козлением» машин на прямых.

Однако в паддоке нашлись и те, кто воспринял жалобы гонщиков без должного сочувствия. Старейший босс команды, Франц Тост из AlphaTauri, напомнил, что если кому-то досаждают синяки и боли, то на их место в кокпите отыщется множество желающих.

«Это машины Формулы 1, а не Rolls-Royce, – сказал австриец в субботу в Монреале. – И пилотам стоит помнить об этом. Если для них эти машины слишком жесткие или слишком сложные в управлении – может, стоит просто остаться дома, сидеть на кресле в гостиной и смотреть гонку по ТВ?

С одной стороны, я понимаю, что им непросто. Но с другой – это Формула 1.

Помню время, когда в чемпионате [на стыке 70-х и 80-х] были "машины-крылья". Как-то в воскресенье ко мне подошел один из пилотов и пожаловался, что вынужден по понедельникам ходить к дантисту, так как от нагрузки у него в поворотах постоянно вылетают пломбы. Так что тут нет ничего нового».

При этом Тост поддержал действия FIA по защите гонщиков: «Прежде всего, пилотам стоит чаще ходить в зал и тренировать мышцы шеи и ягодиц. Это будет полезно.

Если же говорить про инициативу FIA, то она, конечно, поможет оценить уровень перегрузок, найти возможности снизить "козление" и уменьшить силы, действующие на гонщиков.

Насколько все это можно контролировать, мне пока сложно судить. AlphaTauri поддерживает FIA, мы передали им все данные и теперь хотим увидеть, что из этого получится».

Пилоты итальянской команды Пьер Гасли и Юки Цунода будут стартовать в сегодняшнем Гран При Канады с 15-й и 20-й позиций.