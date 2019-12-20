«Если у меня был дерьмовый день, я вспоминал прошлый год». Квят о возвращении в Ф1 и будущем

Квят уже назвал этот сезон лучшим в своей карьере в Ф1 – и на то действительно есть основания. Больше очков, чем в прошедшем сезоне, он заработал только в 2015 году, который провел в Red Bull Racing. За три неполных сезона в составе Toro Rosso – в период с 2014 по 2017 годы – он набрал всего 17 баллов. За один только сезон-2019 – сразу 37. Плюс, поднялся на подиум в Хоккенхайме.

Даниил, если коротко описать этот сезон: вы довольны?

Конечно. Я думаю, это был один из моих лучших сезонов. Я бы поставил его в один ряд с 2015 годом или даже чуть выше – в определенных моментах он был даже лучше. Я стал старше, взрослее. У меня теперь в целом лучшее представление обо всем. Конечно, какие-то гонки прошли не так, как я бы хотел. Но это предсказуемо – борьба в средней группе столь плотная, что одна десятая может перевернуть все с ног на голову. В конечном счете, многие гонки получились очень хорошими, очень сильными, и в сухом остатке я доволен там, как прошел год. Если у меня случались дерьмовые дни, я всегда старался вспоминать, где я был в прошлом году. Когда я возвращаю себя мысленно в то время, я могу сказать себе: «Окей, сейчас ты по крайней мере здесь». Так что я стараюсь наслаждаться каждым днем, даже когда дела идут так себе. Это помогает мне быстрее восстанавливаться после сложных гонок.

Был в 2018 году период, когда вы думали, что уже не сможете вернуться в гонки?

Возможно ближе к концу лета. Я говорил с несколькими людьми, и понимал, что нахожусь не в лучшей ситуации. Но в итоге все закончилось хорошо.

Как удалось убедить доктора Марко, что вы изменились, осознали ошибки?

Я не знаю. Я думаю, он такой человек, что может заметить изменения по одному рукопожатию. Мы пару раз беседовали с ним в прошлом году, но просто так: как бывший сотрудник и бывший босс. Потом я просто связался с несколькими командами – и с ним в том числе – чтобы сказать, что доступен. Так получилось, что ему я позвонил за несколько дней до того, как Риккардо объявил, что уходит в другую команду, и Хельмут вспомнил, что я недавно ему звонил. Он перезвонил и предложил встретиться. Вот и все.





Хельмут Марко и Даниил Квят Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Есть ощущение, что перерыв помог вам по крайней мере в двух аспектах. Один – технический: вы получили шанс поработать с другими инженерами. Другой личный: шаг назад позволил понять, насколько вам нужны гонки на самом деле и как было бы правильнее к ним относиться. Так?

Да, я думаю, вы правы. Мне кажется, что как только у вас появляется шанс взглянуть на все с другой точки зрения, это помогает. Когда ты оказываешься за бортом, ты думаешь: «Окей, если у меня будет еще один шанс, я буду отдавать этому всего себя, со всей страстью». Конечно. Но потом вам всегда хочется все больше и больше. Это нормально. Как я и сказал: когда у меня случаются плохие дни, я вспоминаю тот период, и говорю себе: «Каждый день, проведенный здесь, уже сам по себе хороший день – не важно, насколько разочаровывающей выдалась гонка». Тот период очень помог.

Гран При Германии – самое яркое воспоминание?

Да. Это была одна из тех сумасшедших гонок, в которых случиться может все, что угодно. Здорово, что случаются еще такие гонки, когда у пилотов из средней группы есть возможность побороться за подиум – как в Бразилии, например. Несколько инцидентов, несколько ошибок или помарок соперников и один хороший стратегический ход с твоей стороны – и вдруг ты уже борешься чуть ли не за победу. Конечно, это был очень эмоциональный день для меня.

Даниил Квят на подиуме в Германии Фото: Andy Hone / Motorsport Images



После нескольких сложных лет эта гонка стала словно наградой – вплоть до того, что у меня возникло ощущение, что цель достигнута, и я могу отправляться домой! Но я сказал, что теперь хочу еще один трофей.

Странно: ваш напарник теперь почти в такой же ситуации. Вы оба ждете второго шанса.

Я думаю, почти все, кто прошел через эту команду – очень талантливые пилоты. Некоторым не повезло оказаться здесь в неподходящий момент, как было со мной в Red Bull Racing. Это точно был не лучший период для команды. Я не хочу отвечать за Пьера, оценивать то, что с ним произошло в Red Bull – это было бы неправильно. Но теперь он в порядке. Его отрезок в Red Bull был короче, плюс у него перед глазами есть живой пример в моем лице, что все возможно – даже если ты потерял место в Red Bull. Здорово, что ему дали второй шанс. Что его дали и мне. Я всегда буду благодарен Red Bull. Они поступали со мной очень жестко, но в то же время часто были добры ко мне. За многое я благодарен, и надеюсь, что эти отношения сохранятся, и мы вместе проведем сильный сезон в следующем году.

Одно обстоятельство точно сыграл вам на руку: у Red Bull не было пилотов в Ф2, готовых кандидатов на замену. Вы оба, наверное, понимали, что в 2020 году почти точно останетесь в Ф1, не так ли?

Порой ситуация тебе благоволит. Порой все работает против тебя. В конце концов, тебе остается только быть терпеливым, делать свою работу и ждать подходящего момента. Я не хочу долго рассуждать на эту тему – о ситуациях, в которых был в прошлом, в которой нахожусь сейчас. Все случилось так, как случилось. Что-то могло быть иначе, но теперь об этом нет смысла говорить. Я всем доволен.





Гонщики Scuderia Toro Roso Даниил Квят и Пьер Гасли Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Команда стала сильнее, чем в последние пару лет?

Прежде всего, мне кажется, здорово, что в средней группе стало настолько плотно. Это хорошо для шоу. Даже разрыв между топ-командами не такой большой. Единственное, что осталось – сократить отставание середняков от лидеров. Тогда у нас будет отличное шоу. Что касается Toro Rosso, у нас был сильный год, один из лучших в истории команды. Было здорово быть причастным.

Иметь заводскую поддержку Honda тоже неплохо, не так ли?

Абсолютно. Это очень помогает. Все в Honda очень мотивированы предоставить нам отличный продукт. Они хорошо справляются, прогрессируют, и я думаю, что сейчас уже если и отстают от других производителей, то совсем ненамного. Посмотрим, удастся ли нам полностью сократить отставание. Было бы здорово. Но уже в этом году мы не чувствовали никакой разницы в гонках. По субботам порой нам чуть-чуть чего-то не хватало. Но даже в этом отношении к концу года дела пошли на лад. Я думаю, Honda на верном пути.

В 2021 году, по задумке, должен сократить разрыв между командами. Но в то же время всегда, когда вступают в силу новые правила, происходит обратный процесс...

В том и дело, что сейчас сложно сказать, как все получится на самом деле. Конечно, в самом начале у топ-команд больше возможностей. Даже с учетом ограничения бюджетов. Я не думаю, что все заработает как надо сразу же. Нам придется немного подождать, пока эффект будет заметен. Сейчас у нас будет четвертый год с более или менее теми же правилами, и уже есть ощущение, что команды становятся ближе друг к другу, потому что все приближаются к пределу. Об этом тоже стоит задуматься: возможно регламент 2021 года должен действовать на протяжении большего периода, восьми-десяти лет, например.

Чего вы ждете от машин 2021 года?

Я думаю, современные машины – это своего рода реализация мечты любого пилота. Или даже любителя машин в целом, не только гоночных. Широкие шины, футуристический дизайн, крылья – выглядит классно. Но есть определенные проблемы: машины выглядят здорово, но на них сложно обгонять. В 2014 и 2015 годах машины выглядели так себе, но позволяли бороться, преследовать другие машины было проще.

Росс Браун считает, что действующий регламент был ошибкой, потому что никто не думал об обгонах…

Это не новая тема. Когда машины не очень быстры, но позволяют бороться, людям не нравится, что скорости невысоки. Они говорят о том, что надо бить рекорды трасс. Когда это случается, гонки становятся скучнее – и все снова недовольны. Возможно, в 2021 году нам удастся найти компромисс.

Прежде всего я с нетерпением жду следующего года. Что касается сезона-2021, то может случиться то, что было в 2014-м. Возможно, разрывы между командами возрастут на пару лет, а потом снова начнут сокращаться. Я не хочу пытаться предсказывать будущее. Для начала надо посмотреть, что случится в следующем сезоне.