«Если так, он ничего не понимает». Хорнер начал новый спор с Вольфом

Кажется, в Формуле 1 не существует темы, по которой Тото Вольф и Кристиан Хорнер не смогли бы устроить пикировку. Такое ощущение, что ни один из них просто не в состоянии оставить без внимания слова другого.

На минувшем этапе в Зандфорте, где лидер «Быков» Макс Ферстаппен проехал в квалификации на 1,3 секунды быстрее своего напарника Серхил Переса, Вольф назвал такую разницу странной и заявил, что голландец «уничтожает каждого своего напарника». Он добавил, что это связано со стремлением команды «создавать машину вокруг него – ее сложно контролировать, но она позволяет ехать быстро».

Сам Макс в четверг эти предположения «фигней» (гонщик использовал заметно более грубое слово) и добавил: «Я просто пилотирую машину так быстро, как могу. Я вовсе не прошу строить ее так, чтобы обеспечить мне желаемое поведение передка.

Для меня важно, чтобы машина была быстрой, а уж тогда я смогу проехать на ней. Каждый год все по-разному, все машины отличаются. Но что такое стиль пилотирования? У меня нет какого-то особенного стиля: я адаптируюсь, чтобы показать максимальную скорость».

По просьбе Motorsport.com слова Вольфа прокомментировал и сам Хорнер. Он высказался намного менее дипломатично.

«Полностью согласен с Максом, – сказал британец. – Если Тото полагает, что мы конструируем машину под предпочтения одного пилота, тогда он ничего не понимает в вопросах создания машин и работы команды.

Ты разрабатываешь технику с прицелом на максимальную скорость. Порой такие машины оказываются сложными в управлении, тому есть множество примеров в истории.

Но хороший гонщик должен адаптироваться к ним. Это можно увидеть в дождевых или переходных условиях. Они потому и элита, что быстро подстраиваются.

И одна из сильных сторон [Ферстаппена] именно в этом. Он умеет чувствовать уровень сцепления, который способна обеспечить машина.

Но мы совершенно точно не выбираем направление работы, исходя из пожеланий одного пилота. Наша задача – сделать машину как можно более быстрой. И для этого мы используем все инструменты, симулятор и аэродинамическую трубу».