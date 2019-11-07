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Формула 1 / Новость

«Если они нарушали, это грязная игра». Вольф о вопросах к Ferrari

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«Если они нарушали, это грязная игра». Вольф о вопросах к Ferrari
Автор:
7 нояб. 2019 г., 12:41

По мнению главы команды Mercedes в Формуле 1, если соперники чемпионов мира действительно использовали серую зону регламента в области силовых установок, это нельзя назвать честным поведением.

По ходу недавнего уик-энда в Остине FIA направила командам техническую директиву, которая уточнила ряд моментов, связанных с датчиками контроля топливного потока – она стала следствием запроса Red Bull. Там заподозрили, что действующие правила оставляют возможность манипулировать потоком, добиваясь повышенного расхода в критически важные моменты. 

Подобная процедура является стандартной в ситуациях, когда одна команда подозревает другую в использовании незаконных решений и обращает на это внимание федерации. 

После этого Николас Томбасис анализирует ситуацию и информирует всех участников, что в точности разрешено, а что – нет.

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Совпадение или нет, но Ferrari, которую многие подозревали в махинациях с топливом, провела Гран При США не лучшим образом, впервые за семь этапов не сумев завоевать поул и оставшись без призовых кубков. В самой Скудерии настаивали, что дело лишь в изменении концепции работы с аэродинамикой, но поверили этим словам не все.

«Если кто-то делал то, что запретила техническая директива, то я бы назвал это грязной игрой, – сказал по итогам уик-энда в Остине глава Mercedes F1 Тото Вольф. – То, как директива была сформулирована, говорит о серьезном нарушении правил. В данном случае речь и близко не идет о "серых" зонах». 

Комментируя снижение скорости Ferrari, австриец добавил: «Мы уже обсудили данные по гонке, и распределение максимальной скорости ощутимо отличается от того, что мы видели на нескольких последних этапах. Разумеется, связано ли это с недавней директивой или какими-то другими причинами – вопрос открытый. Я не знаю ответа на него, так как не могу изучить действия Ferrari».

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что если бы FIA в ответ на запрос его команды подтвердила легальность системы манипулирования топливным потоком, то Honda пришлось бы разрабатывать такую с нуля. 

«Все было написано очень четко, – сказал британец. – Безусловно, директиву нельзя назвать подтверждением того, что кто-то что-то делал. Но если и так, теперь это вне закона.  

Силовая установка – невероятно сложное устройство, идет ли речь о самих механизмах или управляющей или электронике. Те уточнения, которые мы затребовали, являются обычной процедурой в постоянных движениях взад-вперед между FIA и командами. 

Всегда хорошо что-то прояснить до того, как начинать работу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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