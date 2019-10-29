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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

«Если не выигрываешь то, что должен – чемпионом не стать». Браун дал совет Ферстаппену

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«Если не выигрываешь то, что должен – чемпионом не стать». Браун дал совет Ферстаппену
Автор:
29 окт. 2019 г., 10:27

По мнению исполнительного директора Ф1, голландскому пилоту следует внимательно проанализировать свои ошибки, допущенные по ходу Гран При Мексики.

Макс Ферстаппен был очень быстр по ходу уик-энда в Мехико, но сначала потерял поул, проехав слишком быстро под желтыми флагами, а затем по ходу первых кругов гонки столкнулся с обоими пилотами Mercedes, в результате финишировав только шестым.

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«Макс допустил несколько ошибок, которые дорого ему обошлись, – отметил в своем подкасте по итогам уик-энда Росс Браун. – Все началось в субботу, когда он проигнорировал желтые флаги после аварии Валттери Боттаса, а затем открыто признал, что не стал сбрасывать скорость. 

Затем, в воскресенье, уже на первом круге сгустился красный туман, когда он столкнулся с Хэмилтоном во втором повороте. Все стало еще хуже после прокола, ставшего следствием очень амбициозного маневра против Боттаса на стадионе. Это было уже слишком». 

Он добавил: «Прорыв с 20-го места на шестое и марафонский отрезок в 66 кругов на одном комплекте шин стали слабым утешением. Голландец проехал на свой возраст, все еще слишком юный. Ему только 22, и тут есть большое поле для прогресса. 

Самое важное – учиться на своих ошибках. Это нужно делать и в 50, ну а уж в 22 тем более.

Ты должен забирать свои победы и чужие тоже, как демонстрирует Льюис. Без этого не стать чемпионом мира».

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«Гонка стала отражением всего сезона»

Оценивая выступление победившего в Гран При Хэмилтона, Росс высоко оценил его гонку: «Они с командой доказали, что могут выигрывать даже тогда, когда не являются быстрейшими. Хотя за последние пять лет такие ситуации возникали нечасто. 

Льюис стал первым благодаря тактике с одним пит-стопом и пониманию того, что позиция на трассе здесь важнее всего. Эти факторы в сочетании с невероятным умением Льюиса беречь резину стали залогом победы. 

В каком-то смысле эта гонка стала отражением всего сезона. Впервые с начала гибридной эры технологическое преимущество Mercedes оказалось под вопросом, но в то же время гонщик и команда нашли возможность выжать максимум из того, чем располагали, наилучшим образом использовали условия и ошибки соперников. Именно так и устанавливаются рекорды».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Росс Браун , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Адам Купер

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