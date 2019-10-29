«Если не выигрываешь то, что должен – чемпионом не стать». Браун дал совет Ферстаппену
По мнению исполнительного директора Ф1, голландскому пилоту следует внимательно проанализировать свои ошибки, допущенные по ходу Гран При Мексики.
Макс Ферстаппен был очень быстр по ходу уик-энда в Мехико, но сначала потерял поул, проехав слишком быстро под желтыми флагами, а затем по ходу первых кругов гонки столкнулся с обоими пилотами Mercedes, в результате финишировав только шестым.
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«Макс допустил несколько ошибок, которые дорого ему обошлись, – отметил в своем подкасте по итогам уик-энда Росс Браун. – Все началось в субботу, когда он проигнорировал желтые флаги после аварии Валттери Боттаса, а затем открыто признал, что не стал сбрасывать скорость.
Затем, в воскресенье, уже на первом круге сгустился красный туман, когда он столкнулся с Хэмилтоном во втором повороте. Все стало еще хуже после прокола, ставшего следствием очень амбициозного маневра против Боттаса на стадионе. Это было уже слишком».
Он добавил: «Прорыв с 20-го места на шестое и марафонский отрезок в 66 кругов на одном комплекте шин стали слабым утешением. Голландец проехал на свой возраст, все еще слишком юный. Ему только 22, и тут есть большое поле для прогресса.
Самое важное – учиться на своих ошибках. Это нужно делать и в 50, ну а уж в 22 тем более.
Ты должен забирать свои победы и чужие тоже, как демонстрирует Льюис. Без этого не стать чемпионом мира».
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«Гонка стала отражением всего сезона»
Оценивая выступление победившего в Гран При Хэмилтона, Росс высоко оценил его гонку: «Они с командой доказали, что могут выигрывать даже тогда, когда не являются быстрейшими. Хотя за последние пять лет такие ситуации возникали нечасто.
Льюис стал первым благодаря тактике с одним пит-стопом и пониманию того, что позиция на трассе здесь важнее всего. Эти факторы в сочетании с невероятным умением Льюиса беречь резину стали залогом победы.
В каком-то смысле эта гонка стала отражением всего сезона. Впервые с начала гибридной эры технологическое преимущество Mercedes оказалось под вопросом, но в то же время гонщик и команда нашли возможность выжать максимум из того, чем располагали, наилучшим образом использовали условия и ошибки соперников. Именно так и устанавливаются рекорды».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Росс Браун , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Адам Купер
«Если не выигрываешь то, что должен – чемпионом не стать». Браун дал совет Ферстаппену
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