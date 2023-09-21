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«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

По мнению семикратного чемпиона, на «Сузуке» болельщики Ф1 увидят ту же расстановку сил, какая была в чемпионате до Сингапура

Джейк Боксолл-Легг
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Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Команда Red Bull Racing выиграла в нынешнем сезоне 14 Гран При подряд, пока не оступилась на городском асфальте сингапурской трассы – там ее пилоты не пробились в финал квалификации, а в гонке финишировали лишь пятым и восьмым. 

Однако в этот уик-энд в Японии расстановка сил в пелотоне должна вернуться к привычной по прежним этапам – в этом почти не сомневаются в паддоке. В четверг Серхио Перес заметил, что «Сузука» должна стать для его команды «одной из лучших трасс в сезоне».

Оценивая перспективы «Быков», их главный соперник в таблице общего зачета Льюис Хэмилтон отметил: «Если они не уедут ото всех на 30 секунд, как было прежде – я серьезно задумаюсь, не случилось ли у них что-нибудь. 

Серхио верно сказал, что прошлый этап получился для команды сложным. Но здесь их машина должна ехать просто феноменально. Она весь сезон выглядит великолепно и остается быстрейшей почти на всех трассах. Команда проделала отличную работу, создавая ее. 

Но интересно посмотреть, как будет складываться уик-энд. Надеюсь, мы сможем оказаться поближе к ним, и 30-секундного преимущества у них все же не будет». 

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Серхио Перес, Red Bull Racing, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Хэмилтон поднялся на подиум в Сингапуре, однако признал, что повторить такой результат в Японии будет непросто. 

«По Сингапуру сложно делать выводы о нашем реальном гоночном темпе, – объяснил британец. – Так скорость определял лидирующий [Карлос] Сайнс. Но было понятно, что группа лидеров близка по силам. 

Гонка была классной, со множеством борьбы. Но в этот уик-энд я не ожидаю повторения такого результата. При этом мы не жалеем сил, чтобы добавить машине скорости – и надеюсь, что в этот раз как минимум не окажемся бесконечно далеко позади».

Год назад в укороченной дождевой гонке на «Сузуке» Льюис финишировал пятым. В Кубке конструкторов Mercedes опережает набравшую ход Ferrari на 24 очка.

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