Проведение двух гонок на одной трассе в течение восьми дней станет для Формулы 1 совершенно новым опытом. В преддверии старта сезона, рассматривая способы добавить соревнованиям разнообразия, была озвучена очень интересная идея.

Гонщики должны были вместо второй квалификации провести мини-гонку. В этой мини-гонке участники заняли на стартовом поле позиции в полном соответствии с итогами первого Гран При – но в обратном порядке.

Эта весьма любопытная история была зарублена на корню из-за команды Mercedes, которая не захотела лишаться преимущества. Тото Вольф не согласился поддержать новацию, а та могла быть утверждена лишь единогласно.

Несмотря на это мы решили составить реверсивную стартовую решетку по предлагавшимся правилам и посмотреть, что бы из этого вышло.

Больше всего выиграл бы Макс Ферстаппен. В прошлое воскресенье пилот Red Bull первым оказался вне-игры из-за проблем с мотором. Он занял бы субботний поул и получил бы отличные шансы начать первым и главную гонку уик-энда.

Даниэль Риккардо мог бы, стартуя с первого ряда, нявязать бывшему напарнику борьбу в первых поворотах. Правда, затем темп Renault все равно не позволил бы австралийцу всерьез бороться с Максом.

Неплохие шансы были бы и у стартующего восьмым Алекса Элбона – скорее всего, он сумел бы добраться до второго места, обеспечив своей команде наилучшие стартовые позиции в главной гонке.

Для Mercedes картина оказалась бы совершенно иной. Льюис Хэмилтон был бы на решетке 17-м, а победитель Гран При Австрии Валттери Боттас – 20-м и последним. Прорыв обоих наверх стал бы ярким шоу с непредсказуемым результатом. Неудивительно, что идея реверсивных гонок не привела Mercedes в восторг.

Даниил Квят, к слову, начинал бы реверсивную гонку девятым, что открыло бы россиянину – как и Лэнсу Строллу с гонщиками Haas – отличную возможность добиться в субботу хорошего результата и заметно повысить свои шансы в воскресенье. Вот какой получилась бы решетка спринтерской гонки в Штирии: