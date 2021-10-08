Официального подтверждения еще нет, но ожидается, что в сезоне-2022 состоятся 23 гонки, что станет абсолютным историческим рекордом. В этом году запланированы 22 этапа.

Себастьян Феттель недавно назвал неправильным стремление боссов Ф1 расширять календарь чемпионата, так как большое количество Гран При становится сложной задачей для тех, для кого гонки являются работой.

Однако с Феттелем не согласился Франц Тост – сейчас австриец является старейшим руководителем команды Ф1, а более десяти лет назад он был боссом самого Себа, когда тот ездил за Toro Rosso (на фото).

«Мы уже знаем, что [в следующем сезоне] будет 23 гонки, – сказал глава AlphaTauri на пресс-конференции FIA по ходу этапа в Стамбуле. – И это фантастика, Ф1 отлично поработала.

В отношении тех, кто трудится на трассах – прежде всего мы являемся гоночной командой, потому они должны быть рады, что гонок так много.

Разумеемся, мы заботимся о людях. К примеру, после каждого уик-энда у наших механиков бывает по три-четыре выходных дня, которые они могут провести дома.

Это же касается тех, кто работает в пресс-службе, маркетинге, всей гоночной бригады – у них есть по три дня после уик-энда.

С инженерами все немного сложнее. Но я отлично помню, как прежде им вообще приходилось сразу после этапа отправляться на тесты, где вновь работать».

Тост добавил: «Каждый из нас должен быть рад, что имеет возможность работать в Ф1 и проводить по 23 гонки. Если кому-то это не нравится, ему стоит уйти».

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис рассказал, что в Маранелло тоже принимают меры, чтобы снизить нагрузку на персонал.

«Мы из года в год составляем программу, чтобы гоночная бригада оставалась в наилучших кондициях, – объяснил он. – Она составляется шаг за шагом, начиная с физической подготовки, питания и вплоть до психологических факторов. Важно убедиться, что люди поддерживают верный баланс, сохраняя хорошую форму и хорошее настроение.

Думаю, при увеличении календаря все команды неизбежно будут тратить больше и больше для решения этой задачи.

Но все очень позитивно реагируют на это, потому я уверен, что будут и следующие шаги в том же направлении».

Дополнительная информация: Люк Смит