«Эска Сенны» помешала Боттасу догнать Хэмилтона

После красивой победы в квалификации Гран При Мексики Валттери Боттас не пробился даже на первый ряд по итогам пятничной сессии в Сан-Паулу. Он отстал на 0,535 секунды от Льюиса Хэмилтона, пропустил Макса Ферстаппена и лишь с минимальным перевесом смог опередить еще одного пилота Red Bull Серхио Переса.

«Утренняя тренировка сложилась непросто, – рассказал финн. – Я не ощущал уверенности в машине, особенно на первом секторе трассы. К квалификации ощущения стали несколько лучше, однако я все равно терял относительно Льюиса. Больше всего – в двух первых поворотах ("эске Сенны" – прим.ред.). Так что сегодня я не вполне удовлетворен».

Говоря о планах на субботний спринт, Валттери добавил: «У меня все равно хорошая стартовая позиция. Надеюсь, первый круг принесет много разных событий. Давайте посмотрим, что нас ждет».

Боттас уже потерял даже математические шансы стать в этом сезоне чемпионом мира. го лучший результат в Бразилии – второе место в гонке 2017 года.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл