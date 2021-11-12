Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону Следующая / Час думал – и придумал. Хэмилтон о своем пятничном прорыве
Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Эска Сенны» помешала Боттасу догнать Хэмилтона

Автор:
, Ответственный редактор

Финский пилот Mercedes рассказал, где терял больше всего времени в сравнении с напарником по Mercedes

«Эска Сенны» помешала Боттасу догнать Хэмилтона

После красивой победы в квалификации Гран При Мексики Валттери Боттас не пробился даже на первый ряд по итогам пятничной сессии в Сан-Паулу. Он отстал на 0,535 секунды от Льюиса Хэмилтона, пропустил Макса Ферстаппена и лишь с минимальным перевесом смог опередить еще одного пилота Red Bull Серхио Переса.

Читайте также:

«Утренняя тренировка сложилась непросто, – рассказал финн. – Я не ощущал уверенности в машине, особенно на первом секторе трассы. К квалификации ощущения стали несколько лучше, однако я все равно терял относительно Льюиса. Больше всего – в двух первых поворотах ("эске Сенны" – прим.ред.). Так что сегодня я не вполне удовлетворен».

Говоря о планах на субботний спринт, Валттери добавил: «У меня все равно хорошая стартовая позиция. Надеюсь, первый круг принесет много разных событий. Давайте посмотрим, что нас ждет».

Боттас уже потерял даже математические шансы стать в этом сезоне чемпионом мира. го лучший результат в Бразилии – второе место в гонке 2017 года.

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Поделились
Комментарии
Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону
Предыдущая новость

Ферстаппен остался доволен квалификацией, хотя проиграл Хэмилтону
Следующая новость

Час думал – и придумал. Хэмилтон о своем пятничном прорыве

Час думал – и придумал. Хэмилтон о своем пятничном прорыве
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Феномен Росси. Каким мы запомним главную звезду MotoGP
MotoGP

Феномен Росси. Каким мы запомним главную звезду MotoGP

«Похоже, это опыт». Гасли был недоволен машиной, но проехал лучший круг в жизни Гран При Бразилии
Формула 1

«Похоже, это опыт». Гасли был недоволен машиной, но проехал лучший круг в жизни

Хорнер: Mы знаем, откуда взялось преимущество Mercedes Гран При Бразилии
Формула 1

Хорнер: Mы знаем, откуда взялось преимущество Mercedes

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes Гран При Бразилии
Формула 1

Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»? Гран При Бразилии
Формула 1

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»?

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Mercedes Больше от
Mercedes
Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari Гран При Бразилии
Формула 1

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

В машине Льюиса нашли нарушение правил. У него почти наверняка отберут поул Гран При Бразилии
Формула 1

В машине Льюиса нашли нарушение правил. У него почти наверняка отберут поул

Час думал – и придумал. Хэмилтон о своем пятничном прорыве Гран При Бразилии
Формула 1

Час думал – и придумал. Хэмилтон о своем пятничном прорыве

Самое важное:

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности
Формула 1 Формула 1

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari
Формула 1 Формула 1

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.