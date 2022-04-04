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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Еще одна команда Ф1 присоединится к программе поддержки юных гонщиц

Помимо Ferrari, в 2022 году продвижению девушек в автоспорте будет помогать и Alfa Romeo

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Еще одна команда Ф1 присоединится к программе поддержки юных гонщиц
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С 2020 года коллектив Формулы 1 Ferrari поддерживает программу Girls On Track, направленную на помощь юным девушкам в поиске и развитии карьеры в автоспорте. Как стало известно, Скудерия – не единственная команда чемпионата, заинтересованная в сотрудничестве с проектом FIA.

Перед Гран При Австралии, который пройдет в грядущие выходные, Alfa Romeo тоже решила договориться с подразделением Конфедерации автоспорта Австралии, чтобы организовать для юных гонщиц различные мероприятия перед уик-эндом Ф1. В четверг 20 девушек проведут вместе с коллективом три часа: у них будет доступ к боксам Alfa Romeo, а также возможность пообщаться с Гуаньюйем Чжоу и Валттери Боттасом. К тому же, для участниц мероприятия послы программы проведут различные семинары, а после уик-энда пятеро счастливец получат наставниц, которые будут вести их карьеры. 

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