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Формула 1 / Новость

Еще один японец проведет тесты с AlphaTauri

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Еще один японец проведет тесты с AlphaTauri
Автор:
, Редактор Ф1

Пока еще команда Даниила Квят определилась с составом на молодежные тесты

Пилот Формулы 2 Марино Сато примет участие в тестах молодых пилотов Формулы 1, которые пройдут на следующей неделе в Абу-Даби. 21-летний Сато поработает в составе команды AlphaTauri.

Таким образом, Сато присоединится к своему соотечественнику Юки Цуноде, который тоже будет работать с AlphaTauri в Абу-Даби.

Сато в этом году дебютировал в Формуле 2 и набрал лишь одно очко, став восьмым в спринтерской гонке в Муджелло. Сезон он завершил на 22-м месте в личном зачете.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марино Сато
Автор Люк Смит

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