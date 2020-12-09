Еще один японец проведет тесты с AlphaTauri
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Пока еще команда Даниила Квят определилась с составом на молодежные тесты
Пилот Формулы 2 Марино Сато примет участие в тестах молодых пилотов Формулы 1, которые пройдут на следующей неделе в Абу-Даби. 21-летний Сато поработает в составе команды AlphaTauri.
Таким образом, Сато присоединится к своему соотечественнику Юки Цуноде, который тоже будет работать с AlphaTauri в Абу-Даби.
Сато в этом году дебютировал в Формуле 2 и набрал лишь одно очко, став восьмым в спринтерской гонке в Муджелло. Сезон он завершил на 22-м месте в личном зачете.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Марино Сато
|Автор
|Люк Смит
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Еще один японец проведет тесты с AlphaTauri
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