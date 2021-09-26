Еще один штраф на старте в Сочи! Мазепин отыграл уже 4 места

Очередной пилот получил штраф на стартовой решетке Гран При России. На этот раз им стал Антонио Джовинацци из Alfa Romeo. Итальянцу перед гонкой заменили коробку передач, за что он должен был потерять 5 позиций на старте.

Однако, до Джовинацци четыре человека уже получили свои штрафы, поэтому стартовать итальянец будет 16-м. В отсутствие штрафа итальянец расположился бы на 15-м месте. Единственным, кого пилот Alfa Romeo пропустил из-за наказания, стал россиянин Никита Мазепин.

В квалификации Мазепин стал 19-м, опередив лишь Макса Ферстаппена, который в виду заранее известного штрафа вообще не показал никакого времени. Однако затем штрафы Шарля Леклера, Николя Латифи и Валттери Боттаса позволили россиянину подняться на стартовой решетке. Теперь он располагается на 15-м месте.