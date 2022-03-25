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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает

Жан Алези считает, что Перес делает недостаточно для борьбы в гонке

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Еще один экс-пилот Ф1 раскритиковал Переса: Он просто исчезает
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По ходу гонки в Бахрейне – еще до схода на последних кругах – Серхио Перес шел на четвертой позиции и не оказывал особого давления на едущего впереди Карлоса Сайнса. 

К тому же, Перес не был близок к Ферстаппену в течение всего уик-энда – и еще во время квалификации о «бесполезности» Переса заявлял Мика Хаккинен. Как оказалось, он не единственный из бывших пилотов чемпионата, кому не понравился темп Серхио на первом этапе нового сезона.

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В своей колонке на сайте Corriere della Sera другой экс-гонщик Ф1 Жан Алези высказал недовольство относительно выступления Переса. «Сайнс всегда спокоен – и благодаря своей стабильности, он финишировал вторым, оставив Переса позади и не дав мексиканцу и единого шанса обойти себя, – отметил Алези. – Перес всегда исчезает из борьбы. Это факт.

Думаю, пара Сайнс-Леклер – лучшая в мире, потому что они абсолютно разные. Шарль суров и действует благодаря инстинктам. Его гонка была безупречной; он три раза обошел Ферстаппена, а сильной машины в такой ситуации недостаточно – нужно быть гоночным монстром.

Карлос – упорный охотник. Ему было тяжело ехать в темпе лидеров, но он смог держать их в поле зрения. Я знаю, каково ездить в таких условиях: ты видишь, кто впереди, и пытаешься подобраться к ним, но вместе с тем в погоне вырастает и шанс ошибиться».

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