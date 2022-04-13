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Формула 1 Новость

Еще один экс-босс команды Ф1 посоветовал Феттелю уйти

По мнению Джанкарло Минарди, немецкий гонщик уже добился в Формуле 1 достаточных успехов, чтобы не продолжать гоняться в конце полотона

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Еще один экс-босс команды Ф1 посоветовал Феттелю уйти
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Первые шаги в Формуле 1 Себастьян Феттель делал за рулем машины Toro Rosso – незадолго до этого большой босс Red Bull Дитрих Матешиц выкупил эту команду, основанную еще в начале 80-х Джанкарло Минарди. 

Многие поклонники Ф1 с теплотой вспоминают Minardi – несмотря на хроническое отсутствие денег и результатов, команда упрямо продолжала борьбу за существование в конце пелотона, пережив многих соперников.

Недавно 74-летний Минарди был гостем одной из итальянских радиопрограмм, где посоветовал Феттелю не продолжать карьеру в Aston Martin, а поскорее прекращать выступления.

Команда Себа в нынешнем сезоне скатилась в число аутсайдеров – только ей по итогам трех первых Гран При не удалось заработать ни одного очка. Вдобавок, Феттель пропустил два Гран При из-за коронавируса, а на третьем дважды попал в аварию и получил множество штрафов

Минарди заметил: «Пропуск гонок стал обычным невезением. Но вообще-то ему стоит уйти. У него уже есть много денег, много титулов – а больше точно не выиграет ни одного».

Ранее схожие мысли уже высказывал бывший глава Force India, HRT и Caterham Колин Коллес.

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Фото: Джанни Маццотта

В Альберт-парке руководителя Aston Martin Майка Крака спросили, разделяет ли он такую точку зрения.

«С Себом все в порядке, – ответил люксембуржец. –  Тот факт, что по ходу уик-энда у него возникло так много сложностей, никак не связан с самим пилотом». 

Свою точку зрения на эту ситуацию высказал еще один бывший участник Ф1 Тимо Глок.

«Вся команда оказалась в непростой ситуации, – отметил бородач в эфире Sky Германия. – Легко могу представить, что в какой-то момент Себастьян потеряет терпение. Ему отлично известно, сколько сил и времени потребуется, чтобы выбраться из такой дыры.

Ближайшие гонки покажут, удалось ли ему найти мотивацию, а потом ему нужно будет определиться с будущим».

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