Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Стартовав в Сочи последним, Макс Ферстаппен проводил первый отрезок на жестких шинах Hard, что позволило ему подняться к середине дистанции в пятерку лидеров.

Казалось бы, получив свежий комплект более мягкого состава Meduim, он продолжит отыгрывать позиции. Однако после выезда из боксов лидер сезона Ф1 внезапно пропустил Фернандо Алонсо из Alpine и даже стал отставать от него.

На воскресной медиа-сессии журналисты попросили главу Red Bull Racing Кристиана Хорнера объяснить, куда пропал темп Макса в тот момент гонки.

«Думаю, все дело в зернении передних колес, – ответил Хорнер. – Они дошли до той стадии, которую мы видели и на других машинах. У Макса не было почти ни одного круга по чистой трасе.

На первом отрезке, как вы видели, ему удавалось ехать очень быстро, когда впереди никого не было. Но когда вы вплотную преследуете кого-то, особенно в длинном третьем повороте, то на передние шины передается дополнительная энергия.

Из-за этого они теряют свои свойства, потому-то он и отставал от Фернандо. Так что дождь, который пошел на пяти последних кругах, оказался для нас очень своевременным».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл