Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 / Гран При России Новость

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Автор:
, Ответственный редактор

По ходу Гран При России возникло немало интересных эпизодов, одним из которых стала борьба пилотов Red Bull и Alpine

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Стартовав в Сочи последним, Макс Ферстаппен проводил первый отрезок на жестких шинах Hard, что позволило ему подняться к середине дистанции в пятерку лидеров. 

Казалось бы, получив свежий комплект более мягкого состава Meduim, он продолжит отыгрывать позиции. Однако после выезда из боксов лидер сезона Ф1 внезапно пропустил Фернандо Алонсо из Alpine и даже стал отставать от него. 

На воскресной медиа-сессии журналисты попросили главу Red Bull Racing Кристиана Хорнера объяснить, куда пропал темп Макса в тот момент гонки.

«Думаю, все дело в зернении передних колес, – ответил Хорнер. – Они дошли до той стадии, которую мы видели и на других машинах. У Макса не было почти ни одного круга по чистой трасе. 

На первом отрезке, как вы видели, ему удавалось ехать очень быстро, когда впереди никого не было. Но когда вы вплотную преследуете кого-то, особенно в длинном третьем повороте, то на передние шины передается дополнительная энергия. 

Из-за этого они теряют свои свойства, потому-то он и отставал от Фернандо. Так что дождь, который пошел на пяти последних кругах, оказался для нас очень своевременным».

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Поделились
Комментарии
Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Предыдущая новость

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

54 мин
2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

4 ч
3
Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

1 ч
4
Формула 1

Гран При России: пять быстрых выводов

4 ч
5
Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

1 ч
Самое важное:
Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

54мин
Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

1 ч
Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

1 ч
Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает
Формула 1

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

2 ч
Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы
Формула 1

Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы Гран При России
Формула 1

Судьи Ф1 простили Норрису неправильный въезд в боксы

Феттель объяснил, как сочинский дождь перехитрил его Гран При России
Формула 1

Феттель объяснил, как сочинский дождь перехитрил его

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию Гран При России
Формула 1

 «Не хватило 30 секунд». Перес объяснил слабую квалификацию

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1 Гран При России
Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Алонсо не верит в попадание на подиум в 2021-м Гран При России
Формула 1

Алонсо не верит в попадание на подиум в 2021-м

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа Гран При России
Формула 1

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса Гран При России
Формула 1

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса

Ферстаппен: Решиться сменить шины было очень сложно Гран При России
Формула 1

Ферстаппен: Решиться сменить шины было очень сложно

Гран При России: дуэли в квалификациях Гран При России
Формула 1

Гран При России: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1 Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При России

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Гран При России: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При России: пять быстрых выводов

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
Формула 1 Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса
Формула 1 Формула 1

Хорнер доверил выбор резины пилотам. И отругал Переса

McLaren: Не пытались заставить Норриса заехать на пит-стоп
Формула 1 Формула 1

McLaren: Не пытались заставить Норриса заехать на пит-стоп

Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл
Формула 1 Формула 1

Когда пилоты в дождь меняли шины и кто от этого выиграл

Самое важное:

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?
Формула 1 Формула 1

Еще до дождя Алонсо обогнал Ферстаппена. Что это было?

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки
Формула 1 Формула 1

Радиоперехват: общение Норриса, Льюиса и Макса с командами в конце гонки

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять
Формула 1 Формула 1

Вольф выступил в защиту Норриса: Ему было, что терять

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает
Формула 1 Формула 1

Перес: Думал, моему месту на подиуме ничто не угрожает

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.