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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Самое интересное

Эрикссон опять нас выбил! Убойный мем двухлетней давности вспомнили после аварии Расселла

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Эрикссон опять нас выбил! Убойный мем двухлетней давности вспомнили после аварии Расселла
Автор:
, Главный редактор

Шведский пилот, два года назад покинувший Ф1, не только следит за гонками, но и в тему шутит в соцсетях

Вылет Джорджа Расселла в момент езды за автомобилем безопасности незадолго до финиша стал одним из комичных эпизодов Гран При Эмилии-Романьи. И заставил вспомнить аналогичную ситуацию, в которую попал Ромен Грожан два года назад на трассе в Баку.

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Тогда вылет француза, который в момент инцидента занимал весьма высокое 6-е место, стал только началом истории. Аварию чаще вспоминают благодаря реплике, прозвучавшей в радиоэфире. Грожан, не сразу осознавший собственную ошибку, спросил у команды, что же произошло. «Думаю, нас Эрикссон выбил», – ответил один из инженеров Haas.

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Маркус Эрикссон (на заглавном фото), выступавший тогда за Sauber и считавшийся отнюдь не самым быстрым пилотом, действительно находился непосредственно за Грожаном. Однако держался на приличном расстоянии и не был причастен к инциденту – что легко понять по видеозаписи.

 

Неудивительно, что фраза «Эрикссон нас выбил» быстро стала мемом – и получила популярность в том числе в США, куда пилот переехал в конце того сезона для участия в серии IndyCar.

По ходу воскресной гонки Ф1 в Имоле шведский гонщик оперативно отреагировал на вылет Расселла, выложив в твитере фрагмент клипа Бритни Спирс Oops, I did it again («Ой, я снова это сделала»).

 

Примечательно, что чуть позже появился второй повод вспомнить об инциденте в Баку. Алекс Элбон, после рестарта развернувшийся в борьбе с соперниками – но в результате собственной ошибки, заподозрил, что потеря контроля над машиной стала результатом контакта. Впрочем, сразу после финиша пилот не стал делать далеко идущих выводов.

«Думаю, кто-то подтолкнул меня. Мне показалось, я видел рядом нос одного из McLaren за мгновение до разворота. Но могу ошибаться. Если толчка не было – значит, дело в холодных шинах и нехватке прижимной силы [при езде следом за соперником в плотной группе]».

О силе носа McLaren мы недавно писали:

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Маркус Эрикссон , Джордж Расселл
Автор Кирилл Качнов

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