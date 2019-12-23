Эрикссон изменит свою роль в Alfa Romeo

В этом году Маркусу Эрикссону пришлось пропустить этап IndyCar из-за вызова на Гран При Бельгии Формулы 1, где он мог подменить Кими Райкконена за рулем Alfa Romeo. Предполагалось, что финн может пропустить этап из-за проблем со здоровьем, но в итоге он сел за руль, а Эрикссон потратил время впустую.

По словам менеджера шведа Эйе Эля, в 2020 году роль Эрикссона в Alfa Romeo изменится, чтобы подобные случаи не повторялись.

«Это отнимает слишком много времени из-за обилия поездок и прочего, – сказал Эль Viasat. – С нынешнего момента он будет полностью сосредоточен на IndyCar».

В то же время сам Эрикссона заверил, что не разрывает связей с Формулой 1 полностью.

«У меня давние отношения с Alfa Romeo и Sauber, и я уверен, что останусь частью командой, – цитирует шведа Expressen. – Но я также сказал, что хочу на 100% сосредоточиться на сезоне в Indy. Мой приоритет – IndyCar, а не резервная роль в Формуле 1. Но я не хочу много говорить о том, какая роль будет у меня в Ф1, потому что это сложный вопрос, тут много факторов. Посмотрим, чего захотят Alfa Romeo и Ganassi».

Эрикссон выступал за Sauber с 2015-го по 2018-й годы.